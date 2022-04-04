Döşemealtı BAL ligi için play out oynayacak

Antalya Süper Amatör Ligin son haftasında Finike Belediye Spor’u 80 gibi farklı bir skorla geçen Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Futbol A Takımı, Bölgesel Amatör Lige (BAL) çıkabilmek için playout oynamaya hak kazandı.

Döşemealtı Belediye Spor takımı Antalyaspor Atilla Vehbi Konuk tesislerinde oynadığı 22’nci hafta maçında Finike Belediye Spor takımını konuk etti. Cenk Usta’nın maçın henüz ikinci dakikasında attığı golle moral bulan kırmızısiyahbeyazlılar daha sonra farka gitti. Maç boyunca üstünlüğü elinden bırakmayan Döşemealtı takımı Mert Dereli’nin 3, Cenk Usta’nın 2, Aytekin Yavuzay, Süleyman Karagülmez ve Ömer Susuz’un attığı gollerle karşılaşmadan 80’lık galibiyetle ayrıldı.

Süper Amatör Ligi ikinci sırada tamamlayan Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Futbol takımı Bölgesel Amatör Lige çıkabilmek için Playout oynamaya hak kazandı. Başarılı bir sezon geçiren Döşemealtı takımı ligde oynadığı 22 maçta 16 galibiyet, 5 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyet alarak 53 puanla ligi tamamladı. Aytekin Yavuzay 22 gol, Ömer Susuz 20 golle takımın en çok gol atan oyuncuları oldu ve Gol Krallığı yarışında ilk 3’te Döşemealtı’nın iki oyuncusu yer aldı.

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