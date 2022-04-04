Kepez Belediyespor play off biletini cebine koydu

Demre Belediyespor’u 21 geçen Kepez Belediyespor, son haftayı beklemeden grup şampiyonluğunu elde ederek playoff biletini cebine koydu.

BAL 4’üncü Bölge 3’üncü Grup takımlarından Kepez Belediyespor, bu galibiyet ile son hafta maçını beklemeden şampiyonluğunu ilan etti. Puanını 37’ye yükselten mavikırmızılılar, en yakın rakibi ile arasındaki puan farkını 4’e yükseltti. Böylelikle Kepezliler, liginin bitmesine 1 hafta kala 3’üncü Lig’e yükselme turnuvasına adını yazdırdı.

Hasan Doğan Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Kepez Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Özsoy, Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Hakan Çatal, belediye meclis üyeleri, kulüp yönetimi, çeşitli branş antrenörleri ve muhtarlar birlikte izledi. Karşılaşmanın 4’üncü dakikasında kalesinde şanssız bir gol gören Kepez Belediyesporlular, yaşadıkları şoku çabuk atlatarak üst üste ataklar gerçekleştirdi. İlk yarı düdüğü çaldığında soyunma odasına yenik giren Kepezliler, ikinci yarıya ‘mutlak galibiyet’ parolasıyla çıktı.



“Şampiyonluk golü Şenol’dan”

İkinci yarıda oyun hakimiyetini kazanan ev sahibi takım, dakikalar 70’i gösterdiğinde Rıdvan Gökçe’nin golüyle beraberliği elde etti. Bu gol ile motivasyonu güçlenen Kepez Belediyespor, oyunu rakip yarı alana kabul ettirdi. Galibiyet golü ise dakika 82’de Emrah Şenol’dan geldi. Gol sevincini secde ederek kutlayan Şenol, takım arkadaşlarında büyük sevinç oluşturdu. Futbolcular gol sevinci yaşarken, tribünler de şampiyonluk tezahüratları yapmaya başladı. Eklenen 7 dakikalık uzatmada başka gol sesi çıkmayınca seyircilerin coşkusu katlandı.



“Ankara’nın Bağları ile oynadılar”

Grubun 4’üncü haftasından bu yana liderliğini sürdüren Kepez Belediyespor, son düdüğün çalmasının ardından sahaya koşarak kutlamalara başladı. Ankara’nın Bağları Büklüm Büklüm Yolları Türküsüyle oynamaya başlayan takım, tezahüratlarını bir an bile kesmeyen taraftarlarına da üçlük çektirdi. Yardımcı antrenörler oyuncularına su dökerek kutlamalara katıldı. Soyunma odasındaki kutlamaya antrenörleri Şakir Filiz’i de davet eden takım, bol bol fotoğraf çektirerek şampiyonluk gününü ölümsüzleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.