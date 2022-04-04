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Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi'nin startı Antalya'dan verildi Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken: "Artık bu dijital dünyadan istifade etmemezlik mümkün değil. Şimdilik 20 bin restoran kafe esnafımız bu projeden yararlanacak. Bundan sonraki süreçte yumağı kar topu gibi büyüterek, bir bakacaksınız ki 2.5 milyon esnaf bundan yararlanacak" "Dijitalleşen dünyada TESK ve Google’nin birlikte hizmet etmesinin ve eğitimi, geliştirerek ülkemizde yaygınlaştırmasını yeni bir alışveriş trendinin olduğu dönemde, olmazsa olmaza hizmeti verirken de mutlaka, teknolojiyi kullanma bilincine erişmemiz gerekir"

İHA

Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi'nin startı Antalya'dan verildi Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken: "Artık bu dijital dünyadan istifade etmemezlik mümkün değil. Şimdilik 20 bin restoran kafe esnafımız bu projeden yararlanacak. Bundan sonraki süreçte yumağı kar topu gibi büyüterek, bir bakacaksınız ki 2.5 milyon esnaf bundan yararlanacak" "Dijitalleşen dünyada TESK ve Google’nin birlikte hizmet etmesinin ve eğitimi, geliştirerek ülkemizde yaygınlaştırmasını yeni bir alışveriş trendinin olduğu dönemde, olmazsa olmaza hizmeti verirken de mutlaka, teknolojiyi kullanma bilincine erişmemiz gerekir"

TESK ve Google.org iş birliğinde sürdürülen “Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi”nin saha uygulamasında konuşan TESK Başkanı Bendevi Palandöken, "Artık bu dijital dünyadan istifade etmemezlik mümkün değil. Şimdilik 20 bin restoran kafe esnafımız bu projeden yararlanacak. Bundan sonraki süreçte yumağı kar topu gibi büyüterek, bir bakacaksınız ki 2.5 milyon esnaf bundan yararlanacak" dedi.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu(TESK) ve Google.org iş birliğinde sürdürülen “Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi”nin saha uygulaması Antalya’nın Kepez ilçesinden başladı. Proje dahilinde hazırlanan eğitim tırının Kepez Dokumapark’taki açılışına; CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, AESOB Başkanı Adlıhan Dere ve çok sayıda esnaf katıldı.
"2.5 milyon esnaf yararlanacak"
TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Google'ın artık olmazsa olmazlardan olduğunun altını çizerek, “Tıkladığın zaman siftahını Google’den yap diyoruz. Eskiden tabelalarımızla işyerimizin görünürlüğünü arttırmak için mücadele ederken artık evinizde, çocuklarınızın, hanımızın, ananızın, babanızın bir Google bastığı an bir bakıyorsunuz evinize ayağınıza hizmet gelmiş. Bir zamanlar bakkal çıraklarımız vardı. Ben de o tezgahtan gelen biri olarak teknoloji bizim ahilik kültürünü başlangıcı 900 evvel ki teknolojinin kurumsallaşmasını sağlayan yine bir ilk. Artık bu dijital dünyadan istifade etmemezlik mümkün değil. Şimdilik 20 bin restoran kafe esnafımız yararlanacak. Bundan sonraki süreçte yumağı kar topu gibi büyüterek, bir bakacaksınız ki 2.5 milyon esnaf bundan yararlanacak. Bu dijital dünyada alışverişlerinizde sıkıntı çekmeyin, kazancınız, paranız bol olsun. Aynı zamanda fiyatlar biraz dursun. Yoksa hiçbir şeyin faydası yok” dedi.

"Fiyatlar bir gün iner diyoruz"
Türkiye’deki huzurdan övgüyle bahseden Palandöken, “Etrafımızda görüyoruz, dünyanın ne durumda olduğunu. Allah’a çok şükür diyoruz. Fiyatlar pahalı olsa da bir gün iner diyoruz. Google’nin hizmetinin tanıtımıyla ilgili tırda yapılacak ilk eğitim, Antalya’dan dalga dalga Türkiye’nin bir ucundan uca hizmet edeceği, geliştirilerek esnaf sanatkarın tanıtına önemli bir katkı koyacak. Dijitalleşen dünyada TESK ve Google’nin birlikte hizmet etmesinin ve eğitimi geliştirerek ülkemize yaygınlaştırmasını yeni bir alışveriş trendinin olduğu dönemde olmazsa olmazsa hizmeti verirken de mutlaka teknolojiyi kullanma bilincine erişmemiz gerekir. Biz de bunu tespit ettik” ifadelerine yer verdi.

"Büyük fırsat"
AESOB Başkanı Adlıhan Dere ise, içinde bulundukları dönemde bilgi ve iletişim teknolojilerinin her sektörde çok boyutlu uygulandığı toplumsal yaşamda köklü değişimleri beraberinde getirdiği bir dönem olduğuna değindi.
Dijital uygulamalar ve e ticaretin gelişiminin yeni meslek ve iş alanlarının ortaya çıkmasını sağladığını dile getiren Dere, “Esnaf ve sanatkarlar içinde büyük bir fırsat barındırıyor. Dijital uygulamalar ve e ticaret sayesinde esnaf ve sanatkarlarımızın faaliyetlerini etkileştirip yaygınlaştırabileceklerini, daha fazla kazanç sağlayabileceklerdir. Esnaflarımız kendi markalarını da oluşturabilecekler. Gerektiğinde işlerini ve ticaret faaliyetlerini büyütecek ve hatta bazı durumlarda ihracatçı bile olabilecekler. Projenin ilk adımında restoran ve kafelerin dijital dönüşümü için destek ve eğitimler verilecektir. Bu proje rekabetçi bir ortamda esnafımızın tutunabilmesi, dijital çağda esnaf kültürünün yaşatılabilmesi ve devam etmesinde büyük bir rol oynayacaktır. Antalya bu projenin yürütülmeye başladığı 20 ilden biridir. Konfederasyonumuz il il dolaşarak eğitim fırsatını esnafın ayağına getiriyor. Kendimizi günümüz şartlarına göre yenilemeliyiz ki yolumuzda ilerleyebilelim. Bizlerde olumlu anlamda değişmeli kendimizde bilgi ve birikim katmalıyız” diye konuştu.

"Kazanan yine esnafımız olacaktır"
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ise dünyanın dijitalleştiğini, yeni teknolojilerin gündeme geldiğinin altını çizerek, bu dönemde herkesin kendi bulunduğu pozisyonu daha da ileriye taşımak için çağın yükselen değeri, bilgi bilim ve teknolojiye sarıldığını belirtti.
Tütüncü, esnafın dijital platformları kullanmak suretiyle işine, ekmeğine daha da değer katacağı bir sürecin başlangıcında olduklarını ifade ederek, “Bunun bir bilinçlenme, öğrenme akabinde ekendi işletmelerini daha ileriye taşıma heyecanını başlatıyoruz. Bilgi, bilişim, teknoloji özellikle yeni kuşakların arasında çok daha faklı şekilde yayılım gösteriyor. Günden güne genç kuşaklara hitap edecek gerek kamu özel sektör hizmetleri buralara taşınıyor. Gelişen ve değişen dünya içinde eğer esnafımız dünyanın ne yöne gittiğini en güzel şekilde tanımlar ve şartlara en hızlı biçimde adapte olursa kazanan yine kendileri olacaktır” açıklamalarında bulundu.

Proje içeriği
Bu projeyle Türkiye’deki restoran ve kafelerin dijital dünyada daha görünür ve rekabetçi hale gelmelerini sağlamak, restoran ve kafeleri çevrimiçi araç ve platformları kullanabilecekleri biçimde geliştirmek, yerel koşullara ve ihtiyaçlara göre hazırlanmış bir çevrimiçi ve çevrimdışı eğitim programının tasarlanmasının hedeflendiği bildirildi.
Proje çerçevesinde hazırlanan Kepez ilçesi Dokumapark’ta konuşlanan eğitim tırında esnafın katılımı ile kısa bir eğitim gerçekleştirildi. Eğitimde, www.esnafakademi.org portalında bulunan “Dijital Pazarlama, Arama Motoru Pazarlama, Sosyal Medya Pazarlama ve Yeni Normalde Pazarlama” eğitimleri verildi, lokantacı esnafına hemen hayata geçirebilecekleri pratik önerileri aktarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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