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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanya’da denetimler artırıldı

İHA

Alanya’da denetimler artırıldı

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerin Gedevet Yaylası ve Mahmutseydi Mahallesi yolu üzerindeki denetimleri arttı.
Ramazan ayının girmesi ve havaların ısınması ile birlikte vatandaşlar, Gedevet Yaylası, Mahmutseydi Mahallesi’ndeki yazlıklarına çıkmaya başladı. Bölgede trafiğin artması ile birlikte Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler denetimleri de arttırdı. Jandarma ekipleri yaylaya çıkan araçları ve yolcuları tek tek inceleyerek, yaşanabilecek olumsuzlukların öncesinde önlenmesini sağlıyor.

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