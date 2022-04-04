AÜ’de Eğitim Becerilerini Geliştirme kursu

Akdeniz Üniversitesi Eğitim ve Öğretimde Mükemmellik Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından Eğitim Becerilerini Geliştirme kursu verildi. Kursta başarılı olan kursiyerlere sertifikalarını veren Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, eğitici eğitiminin önemini vurguladı.



Akdeniz Üniversitesi Eğitim ve Öğretimde Mükemmellik Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından 28 Mart4 Nisan 2022 tarihleri arasında Eğitim Becerilerini Geliştirme Kursu düzenlenerek başarılı olan katılımcılara Eğitici Eğitimi Sertifikası verildi. “Yetişkin eğitimi ve ilkeleri”, “Amaç ve öğrenim hedefi yazma”, “Küçük gruplarda eğitimin temel ilkeleri”, “Eğitimde paradigma değişimi”, “Çoktan seçmeli soru yazma ve analizi”, “Etkin sunu planlama” ve “Çevrimiçi eğitim” gibi konu başlıklarının yer aldığı eğitimler 6 günde tamamlandı. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, eğitimi veren Eğitim ve Öğretimde Mükemmellik Araştırma ve Uygulama Merkezi öğretim üyelerini ve kursa katılan kursiyerleri Rektörlük Yönetim Kurulu Salonu’nda ağırladı.



“Yeni kurslar düzenlenecek”

Eğitici eğitiminin önemini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Ana işlevi öğrencilerin eğitimi olan üniversitelerde eğiticinin eğitiminin gerçekleşmesi çok önemli. Nasıl eğitim verileceği ve bu eğitimin nasıl ölçüleceğini bilmek gerekiyor. Bu anlamda emeği geçen hocalarımıza ve kursumuza katılan kursiyerlerimize teşekkür ediyorum. İlerleyen süreçte yeni kurslar düzenleyerek eğiticilerin eğitimine daha fazla katkıda bulunacağız” şeklinde konuştu.



“Tıp Fakültesi dışında ilk kez gerçekleştirdi”

Akdeniz Üniversitesi’nde fakültelerin dışında Üniversite olarak düzenlenen ilk eğitici eğitimi etkinliği olduğunu söyleyen Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Gürpınar da eğitimlerle ilgili “6 eğitimcinin yer aldığı eğitimler toplamda 24 saat sürdü. Tıp Fakültesi dışında bu kurs üniversitemizde ilk kez gerçekleşti. Farklı disiplinlerden katılımcılarımız oldu. Eğitimlerimize devam edeceğiz. Sadece üniversitemiz içerisinde değil, farklı kurumlardan gelen talepleri de değerlendireceğiz” diye konuştu. Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan tarafından takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.