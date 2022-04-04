Remzi Çayır: Siyaseti millete hizmet yolu yapmazsak bizim de sonumuz aynı olur



ANKARA, (DHA)MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, "Türkiye´de siyaset yapan partiler çözüm üretmek yerine rant kapısı haline gelmiştir. Siyaseti değişime ve dönüşüme uğratamazsak, siyaseti millete hizmet yolu yapmazsak bizim de sonumuz aynı olur" dedi.Milli Yol Partisi, Gaziantep Birinci Olağan Genel Kurulu´nu gerçekleştirdi. Zümrüt Plaza´da düzenlenen kurul toplantısına, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Genel Başkan Yardımcıları, İlçe Başkanları ve partililer ile çok sayıda davetli katıldı. Burada, Gaziantep İl Başkanlığına Ahmet Çavuş seçildi.`BİZİM DE SONUMUZ AYNI OLUR´Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, burada yaptığı konuşmada, "Biz bir siyasi parti kurmadık, inkılapçı ruhla siyaseti değişim ve dönüşüme uğratmak için yola çıktık. Türkiye´de siyaset yapan partiler çözüm üretmek yerine rant kapısı haline gelmiştir. Siyaseti değişime ve dönüşüme uğratamazsak, siyaseti millete hizmet yolu yapmazsak bizim de sonumuz aynı olur" dedi.`SÜRESİZ SİYASET ANLAYIŞINDAN KURTARMAMIZ LAZIM´Gelişmiş toplumlarda görev sürelerinin belli olduğunu ifade eden Remzi Çayır, "Bizim gibi doğu toplumlarında ise adam kral doğuyor kral ölüyor, genel başkan doğuyor genel başkan ölüyor. Bu anlayış topluma ne katabilir, hayatımızı nasıl kolaylaştırabilir. Partileri süresiz siyaset anlayışından kurtarmamız lazım" diye konuştu. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Antalya / Merkez

2022-04-04 16:38:39



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