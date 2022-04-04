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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanya’da Batıdan Doğuya Asya Sergisi

İHA

Finlandiya Ankara Büyükelçiliği ve Finlandiya Alanya Konsolosluğu iş birliğinde C.G. Mannerheim'in Seyahat Fotoğraflarından(19061908) oluşturulan 'Batıdan Doğuya Asya Sergisi' yapılan törenle ziyaretçilere kapısını açtı.

Alanya’da Batıdan Doğuya Asya Sergisi

Finlandiya Ankara Büyükelçiliği ve Finlandiya Alanya Konsolosluğu iş birliğinde C.G. Mannerheim’in Seyahat Fotoğraflarından(19061908) oluşturulan ‘Batıdan Doğuya Asya Sergisi’ yapılan törenle ziyaretçilere kapısını açtı.

Fin asker ve devlet adamı C.G. Mannerheim’ın Orta Asya’da 19061908 yılları arasındaki yolculuğunda çektiği fotoğraflardan oluşan serginin üçüncüsü, Finlandiya Ankara Büyükelçiliği ve Finlandiya Alanya Konsolosluğu tarafından Alanya Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle açıldı. Serginin açılış törenine Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Finlandiya Ankara Büyükelçisi Ari Maki, Finlandiya Alanya Fahri Konsolosu Kuddusi Müftüoğlu Finli ve Türk ziyaretçiler katıldı.

“Birlik beraberliğimizin güzel bir örneği”
Açılış konuşmasını gerçekleştirmek üzere kürsüye gelen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Alanya farklı dillerin, farklı dinlerin ve farklı medeniyetlerin barış ve huzur içerisinde birlikte yaşadığı kadim bir kent. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu sergi de birlikteliğimizin güzel bir örneği oldu. Yerleşik yabancılarla yaşamaktan son derece mutluyuz. Batıdan Doğuya Asya Sergisi’nde emeği geçen başta Büyükelçiliğimiz olmak üzere herkese şükranlarımı sunarım”dedi.

“Serginin Alanya’da açılması bizi çok mutlu etti”
Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, “Bizim milletimiz için çok önemli yer olan Orta Asya’nın yaklaşık 120 yıl önceki dönemini bize yansıtan bu fotoğraf sergisinin Alanya’da açılması önemli. Serginin ilk ikisi İstanbul ve Ankara’da, üçüncüsü Alanya’da açıldı. Bu da bizi çok mutlu etti” diye konuştu.

“Olağanüstü doğal güzellikleri göreceğiz”
Finlandiya’nın Ankara Büyükelçi Ari Maki konuşmasında, “Sergideki fotoğraflarda olağanüstü doğal güzellikleri göreceğiz. Mannerheim Orta Asya’da görevini yaparken seyahat boyunca farklı ülkelerde, farklı milletlerin yaşantılarını ilk defa fotoğraflayarak kaydetti. Ayrıca çok güzel şekilde bir günlük tutuldu. O günlüğe bakılarak o tarihteki insanların nasıl yaşadığını, ne yaptığı kaydedildi. Mannerheim Rusya, Türkistan’dan Pekin’e kadar bütün Asya’yı at üstünde gezdi ve fotoğraf çekti. Mannerheim, Finlandiya’nın ilk bağımsızlığını kazandığı sırada cumhurbaşkanımızdı. Finlandiya tarihinde tek mareşal rütbesi olan kişi. Bütün Finlandiyalılar için önemli bir devlet adamı. Toplam bin 400 adet çekilen fotoğraftan 48’ini burada göreceğiz. Bu fotoğraflar çok sayıda fotoğraf arasından seçildi” şeklinde konuştu.
Alanya Kültür Merkezi’nde açılan Batıdan Doğuya Asya Sergisi, 17 Nisan Pazar gününe kadar ziyaretçiler tarafından gezilebilecek.

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