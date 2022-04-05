Gloria Özaltın Championship başlıyor



ANTALYA, (DHA) ULUSLARARASI otelciliğin Türkiye'deki 25 yıllık markası Gloria Hotels & Resorts, 2 yıl aradan sonra düzenleyeceği dört farklı turnuvayı 'Gloria Özaltın Championship' kapsamında 9-16 Nisan tarihleri arasında golf tutkunları ile buluşturmaya hazırlanıyor. Gloria Özaltın Championship'e İsviçre, Almanya, İngiltere, Avusturya, Belçika ve Türkiye olmak üzere 6 ülkeden yaklaşık 150 sporcunun katılması bekleniyor.Gloria Özaltın Championship, Belek Turizm Bölgesi'nde, Gloria Hotels & Resorts bünyesinde bulunan, birçok ödüle ve Türkiye'nin tek '45 Delikli Golf Tesisi' ünvanına ve Trackman Range uygulamasına sahip, uluslararası standartlarda dizayn edilmiş Gloria Golf Club sahalarında gerçekleşecek.Gloria Hotels & Resorts, Gloria Özaltın Championship kapsamında gerçekleşecek 'Öznur Özdemir Özaltın Memorial Trophy' bireysel turnuva, 'Gloria Pairs Championship', 'Sebahat Özaltın' kadınlar turnuvası ve 'Nuri Özaltın Trophy' erkekler bireysel turnuvaları ile golf sporuna gönül verenlere ev sahipliği yapacak. Turizm yatırımlarının yanı sıra, spora ve sporcuya verdiği desteklerle de tanınan Özaltın ailesi adına düzenlenen organizasyon, 10 Nisan tarihinde merhume Öznur Özdemir Özaltın anısına gerçekleşecek turnuva ile başlayacak.Etkinlikte, bireysel turnuvalardan özel gala yemeğine, workshoplardan golf sohbetlerine kadar birçok renkli aktivite golf tutkunları ile buluşurken, aynı zamanda Mart ayında Gloria Golf Club'da hizmete giren Türkiye'nin ilk ve tek TrackMan Range uygulaması ise turnuva boyunca 'Longest Drive' ve 'Nearest The Pin' ile müsabakalara renk katacak.16 Nisan akşamı özel gala yemeği ve konser programı ile sona erecek turnuva boyunca golf tutkunları, Gloria Hotels & Resorts'de doğayla iç içe bir hafta geçirecek. DHA-Genel Türkiye-Antalya / Merkez

2022-04-05 09:22:42



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