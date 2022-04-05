Dağda mahsur kalan Hollandalı turistleri JAK kurtardı

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Antalya'nın Kemer ilçesinde dağlık alanda mahsur kalan Hollanda uyruklu biri kadın iki turist, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince kurtarıldı.

Kemer ilçesine Ovacık Mahallesi'ndeki dağlık alana gezi amaçlı çıkan Hollandalı turistler Roberh A.H(63) ve Hilligje J.J(61) yollarını kaybedince dağlık alanda mahsur kaldı. Biri kadın 2 turistin yardım istemesi üzerine bölgeye Antalya İl Jandarma Komutanlığı JAK ekibi sevk edildi. JAK ekibi, bulundukları noktayı tespit ettikleri Hollandalı turistlerin olduğu yere 4 kilometrelik bir yürüyüşün ardından ulaştı. İlk muayeneleri bölgede yapılan turistler daha sonra 112 sağlık ekiplerine teslim edildi.

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