Turizm bölgesine çöp döken işletmeye adli ve idari işlem

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, sazlık alan içine 10 metreküp katı atık döken işletmeye adli ve idari işlem başlatıldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ile Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Manavgat, Aksaz Mahallesinin kıyı kesimindeki sazlıkların içerisine dökülen yaklaşık 10 metreküp katı atık ile ilgili araştırma yapıldı. Yapılan araştırmada katı atıkları döktüğü tespit edilen 1 işletme hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu, TCK 181 ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine muhalefetten adli ve idari işlem başlatıldı.

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