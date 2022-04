Manavgat Emek’te yağmur suyu sorununa kalıcı çözüm

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat Emek Mahallesi 3030., 3032. ve 3034. sokaklarda yağmursuyu drenaj çalışması yapıyor. Yeni drenaj hatlarıyla yoğun yağışlarda yaşanan sorunlar çözüme kavuşacak.

Manavgat Emek Mahallesi’nde her yağmurun ardından sıkıntı yaşanan 3030., 3032. ve 3034. sokaklarda yağmur suyu drenaj çalışması başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından muhtarlardan ve vatandaşlardan gelen talepler üzerine başlatılan çalışma ile Emek Mahallesi’nde yaşanan yağmur suyu sorunu kalıcı çözüme kavuşacak.



“Vatandaş memnun”

Çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getiren Emek Mahalle Muhtarı Önder Can, “Vatandaşlarımız her yağmurda sıkıntı yaşıyordu biz de duyarsız kalmadık. Bugüne kadar çözülemeyen bu sorun bu dönemde çözülüyor. Başkanımız bize söz vermişti. Sözünde durdu” dedi.

