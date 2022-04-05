Eşini yaralama duruşması sonrası tekerlekli sandalyede sakladığı tabancayla kurşun yağdırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eşini yaralama duruşması sonrası tekerlekli sandalyede sakladığı tabancayla kurşun yağdırdı

DHA

Eşini yaralama duruşması sonrası tekerlekli sandalyede sakladığı tabancayla kurşun yağdırdı


Bülent TATOĞULLARIAslı DURAN/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da ayrıldığı eşi Güllü Akman'ı (25) yaraladığı gerekçesiyle hakim karşısına çıkan Onur Duygulu (25) dava sonrası adliye çıkışında tekerlekli sandalyesinden çıkardığı tabanca ile eski eşi ve ailesine kurşun yağdırdı. Olayda Güllü Akman'ın kardeşi Bilal Akman (23) yaralandı, Onur Duygulu ile tabancayı dışarıda verdiği tahmin edilen arkadaşı Ramazan A. gözaltına alındı.
Antalya'da bir özel hastanede tıbbi sekreter olarak çalışan Güllü Akman, 2020 yılında internetten tanıştığı Onur Duygulu ile 1,5 aylık arkadaşlığın ardından 17 Ekim 2020 tarihinde nikah kıyarak evlendi. Çiftten Onur Duygulu sürekli alkol almaya ve Güllü Akman'a şiddet uygulamaya başladı. 7 aylık hamileyken de şiddet gören Güllü Akman, 15 Haziran 2021 tarihinde eşi tarafından evden atıldı. Karnı burnunda Muratpaşa ilçesinde yaşayan ailesinin yanına sığınan genç kadın, bir daha geri dönmedi. Onur Duygulu, zaman zaman gelip eve dönmesi için Akman'ı ikna etmeye çalıştı ancak boşanma davası açıldı. Mahkeme, 17 Kasım 2021 tarihinde çiftin boşanmasına karar verdi. Onur Duygulu, 30 Ocak'ta Akman'ın ailesiyle birlikte yaşadığı Muratpaşa ilçesindeki eve saat 06.00'da geldi. Kapıyı açan Güllü Akman'ın önce ellerini tutup ardından pompalı tüfeği başına dayayan Onur Duygulu, genç kadını ve ailesini öldürmekle tehdit etti. Güllü Akman'ın kapıyı kapatmak istemesi üzerine Onur Duygulu, pompalı tüfekle ateş ederek Akman'ı sağ kol ve omuz bölgesinden yaraladı. Sesleri duyarak dışarı çıkan babası Süleyman Akman ise silahla peşinden gittiği eski damadı Onur Duygulu'yu ateş ederek yaraladı. Vücuduna saplanan saçmalar nedeniyle ağır yaralanan genç kadın, götürüldüğü hastanede, koldan uzanan sinirlerin koptuğunun belirlenmesi üzerine 5 ameliyat geçirdi. Gözaltına alınan Onur Duygulu ise serbest bırakıldı.
Sinir kopması nedeniyle sağ bileğini hareket ettiremeyen ve parmaklarıyla birlikte kolunda his kaybı başlayan 1 çocuk annesi Güllü Akman, geçen hafta DHA'ya yaptığı açıklamada, "Dayanılmaz acılar yaşadım. Sağ bileğim tamamen çalışmıyor. Kolumda his kaybı da başladı. Yeniden hareket ettirebilmem için kopan sinirlerin dikilmesi gerekiyor. 100 bin lira istediler. Gücümüz önceki 5 ameliyatın 70 bin liralık masrafını dahi karşılayamadı. Babam senetle tüm borcu üzerine aldı. Son ameliyatı da olup iyileşerek kızıma sarılmak istiyorum. Lütfen yardım edin" diye seslendi.
AMELİYAT YERİNE ADLİYEYE GELİP SALDIRDI
Bugün saat 10.30 sıralarında ise Antalya Adliyesi'nde eski eşi Güllü Akman'ı pompalı tüfekle yaralayan Onur Duygulu hakim karşısına çıktı. Yaralama davasının görüldüğü Antalya Adliyesi'nden çıkışta Duygulu, tekerlekli sandalyesinden çıkardığı tabanca ile baba Süleyman Akman, Güllü Akman ve kardeşleri Bilal Akman ile Kübra Akman'ın üzerine ateş etti.
Olayda Güllü Akman'ın kardeşi Bilal Akman bacağından vuruldu. Silah seslerinin ardından adliyede görevli polis ekipleri cadde üzerinde Onur Duygulu ile kendisine tabancayı verdiği iddia edilen arkadaşı Ramazan A.'yı  gözaltına aldı. Kanlar içinde kalan Bilal Akman, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Akman'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, sinir krizi geçiren Kübra Akman ile Güllü Akman sağlık ekipleri tarafından sakinleştirilerek polis merkezinde ifade verdi. Yaşananlar nedeniyle şok yaşayan baba Süleyman Akman, "Bu adam kızımı yaraladığı için davadan çıkıyoruz. Üstümüze kurşun yağdırıyor. Bizi öldürecek diyorum. Kendimizi nasıl koruyacağız. Ne yapacağız" diye konuştu.
Diğer yandan eski kayınpederi tarafından vurulduktan sonra hastanede kolu ve bacağından tedavi gören ve bugün ameliyat olması için gün verilen Onur Duygulu'nun ameliyat olmak yerine adliyeye giderek saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARIAslı DURAN
2022-04-05 13:13:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da falezlerden düşen üniversite öğrencisini, deniz polisi kurtardı Deniz polisi gencin bilincini açık tutmak için sürekli soru sordu
YEREL HABERLER Antalya'da falezlerden düşen üniversite öğrencisini, ...
Antalya'da eski enişte tekerlekli sandalyeyle geldiği adliye önünde dehşeti yaşattı Adliye çıkışında beklediği eski eşi ve ailesinin üzerine kurşun yağdırdı Olayda kayınbirader bacağından yaralandı, abla ise sinir krizi geçirdi
YEREL HABERLER Antalya'da eski enişte tekerlekli sandalyeyle geldiği ...
'Kuş cenneti'ne çöp döken 5 yıldızlı otele soruşturma
YEREL HABERLER 'Kuş cenneti'ne çöp döken 5 yıldızlı otele soruşturma
Yaşlı vatandaşlara 2 öğün, 3 çeşit yemek
YEREL HABERLER Yaşlı vatandaşlara 2 öğün, 3 çeşit yemek
Muratpaşa, Manavgat’ta drone ile 15 kilogram tohum attı
YEREL HABERLER Muratpaşa, Manavgat’ta drone ile 15 kilogram tohum ...
Yabancı uyruklu şahısların aracını "polis" diye durdurup, eşyalarını yağmaladılar Olaya karışan 5 şüpheliden 4’ü yakalandı
YEREL HABERLER Yabancı uyruklu şahısların aracını "polis" diye ...
Manavgat Emek’te yağmur suyu sorununa kalıcı çözüm
YEREL HABERLER Manavgat Emek’te yağmur suyu sorununa kalıcı çözüm
AKMEK’le duvarlara kadın dokunuşu
YEREL HABERLER AKMEK’le duvarlara kadın dokunuşu
Katleden eski nişanlının ismini yatağın başındaki duvardan sildiler
YEREL HABERLER Katleden eski nişanlının ismini yatağın başındaki ...
Alerjik astım hastalarına baharda polen uyarısı Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayhan Değer: "Bahar aylarından yaza doğru geçerken, bütün alerjenler, ağaç polenler, otlar, çimenler havaya karışarak astım hastalarında alerji oluştururlar" " Kavak, çınar kızıl ağaç gibi ağaçların polen mevsimidir, bu dönemde astım hastalarının dikkat etmesi gerekir" " Polenlere alerjisi tespit edilen astım hastalarının, bu mevsimde dışarı çok çıkmalarını, pencereyi açmalarını istemeyiz" "Astımlı hamileler tedavilerini kesinlikle aksatmamalı, ilaçlarını doktoruna danışarak bırakmalı"
YEREL HABERLER Alerjik astım hastalarına baharda polen uyarısı Göğüs ...
Ahırdan kaybolan keçi ve koyunlar jandarma tarafından bulundu
YEREL HABERLER Ahırdan kaybolan keçi ve koyunlar jandarma tarafından ...
Sağlık merkezinde içeri alınmayan hastaya pencereden muayene
YEREL HABERLER Sağlık merkezinde içeri alınmayan hastaya pencereden ...
Batı Akdeniz’de 3 ayda 654 milyon 764 bin 27 dolar ihracat BAİB Başkanı Çavuşoğlu: “Rusya-Ukrayna savaşına rağmen ihracatımız arttı”
YEREL HABERLER Batı Akdeniz’de 3 ayda 654 milyon 764 bin 27 dolar ...
Turizm bölgesine çöp döken işletmeye adli ve idari işlem
YEREL HABERLER Turizm bölgesine çöp döken işletmeye adli ve idari ...
4 ayrı hırsızlık olayından aranan suç makinesi yakalandı
YEREL HABERLER 4 ayrı hırsızlık olayından aranan suç makinesi ...
Dağda mahsur kalan Hollandalı turistleri JAK kurtardı
YEREL HABERLER Dağda mahsur kalan Hollandalı turistleri JAK kurtardı
Gloria Özaltın Championship başlıyor
YEREL HABERLER Gloria Özaltın Championship başlıyor
Olimpos'ta pansiyon yangını korkuttu Alev topuna dönen pansiyondaki yangın güçlükle söndürüldü
YEREL HABERLER Olimpos'ta pansiyon yangını korkuttu Alev topuna ...
Alanya’da Batıdan Doğuya Asya Sergisi
YEREL HABERLER Alanya’da Batıdan Doğuya Asya Sergisi
Başkan Böcek, TESK Başkanı Palandöken ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Böcek, TESK Başkanı Palandöken ile bir araya ...
ALKÜ Voleybol Takımı Süper Lig yolunda
YEREL HABERLER ALKÜ Voleybol Takımı Süper Lig yolunda
AESOB’dan iftar programı AESOB Başkanı Dere: “Ramazan yardımlaşma ve dayanışmanın pekiştiği aydır”
YEREL HABERLER AESOB’dan iftar programı AESOB Başkanı Dere: “Ramazan ...
Remzi Çayır: Siyaseti millete hizmet yolu yapmazsak bizim de sonumuz aynı olur
YEREL HABERLER Remzi Çayır: Siyaseti millete hizmet yolu yapmazsak ...
Çöp yığınları tepki topladı, soruşturma başlatıldı
YEREL HABERLER Çöp yığınları tepki topladı, soruşturma başlatıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.