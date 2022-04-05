30 metre yükseklikteki falezlerden düştü; deniz polisi kurtardı

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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da 30 metre yükseklikteki falezlerden düşen üniversite öğrencisi Kemal D. (23), deniz polisi tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi'ndeki Kuğulu Park'ta meydana geldi. Falezlerden bir kişinin denize düştüğünü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen deniz polisleri, Kemal D.'yi yaralı bulup suya aldı. Üniversite öğrencisi olduğunu söyleyen Kemal D., Kaleiçi Yat Limanı'na getirildi, buradan da ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kemal D.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2022-04-05 13:22:00



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