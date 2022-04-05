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Kayınbiraderini 33 bıçak darbesiyle öldüren sanık: Ne kadar vurduğumu hatırlamıyorum

DHA

Kayınbiraderini 33 bıçak darbesiyle öldüren sanık: Ne kadar vurduğumu hatırlamıyorum


Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da kayınbiraderi Oktay Kara'yı (28) 17'si ölümcül olmak üzere 33 yerinden bıçaklayarak öldüren Ramazan Uysal (48), "O gün Oktay'la karşılaştığımızda küfredip bana vurdu. Ben de bu sebeple yanımdan çıkardığım bıçakla ne kadar vurduğumu hatırlamıyorum" dedi.
Olay, geçen yıl 17 Ekim günü saat 13.00 sıralarında Kepez ilçesi, Teomanpaşa Mahallesi, Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde meydana geldi. Ramazan Uysal ile kaldırımda karşılaştığı kayınbiraderi Oktay Kara ardasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ramazan Uysal, üzerindeki bıçağı çıkarıp kaçmaya çalışan Oktay Kara'yı yakalayarak defalarca bıçakladı. Olayı görenlerin tepki gösterdiği Ramazan Uysal, elindeki bıçağı park halindeki otomobilin altına atıp kaçtı. Çevredekiler, Ramazan Uysal'ı yakalayıp, tekme tokat dövmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri Ramazan Uysal'ı linç edilmekten kurtarıp, araçlarına aldı. Yaralanan Oktay Kara, çağırılan ambulansla götürüldüğü Kepez Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ramazan Uysal'ın dövüldüğü anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.
ÖMÜR BOYU HAPİS İSTENDİ
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ramazan Uysal hakkında ömür boyu hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Şüphelinin, maktulün ablası ile resmi nikahlı olduğu belirtilen iddianamede, "Ramazan Uysal'a eşi boşanma davası açmıştır. Ancak Uysal boşanmak istememektedir. Maktul, ablası ile birlikte yaşamaktadır. Maktul ve şüpheli organize sanayi bölgesinde çalışmaktadırlar. Olaydan bir hafta önce şüpheli ve maktul işe gitmek üzere servis bekledikleri sırada maktul şüpheliye 'ablamdan uzak dur' demiştir" denildi.
Olay tarihinde ise şüphelinin yürürken maktulle karşılaştığına dikkat çekilen iddianamede, şu cümlelere yer verildi:
"Maktul, ablasının boşanma meselesinden dolayı şüpheli ile tartışmıştır. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, şüpheli üzerinde taşıdığı sustalı bıçak ile maktule vurmaya başlamıştır. Maktule 17'si başlı başına öldürücü olmak üzere 33 bıçak darbesi vurmuştur. Sanığın 'kasten öldürme suçu'ndan cezalandırılması kamu adına talep ve iddia olunur."
'BEN EŞİMİ SEVİYORUM'
Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya sanık Ramazan Uysal, SEGBİS ile katıldı. Taraf ve sanık avukatlarının salonda hazır bulunduğu duruşmada savunma yapan sanık Uysal, "Ben eşimi seviyorum. O gün Oktay'la karşılaştığımızda küfredip bana vurdu. Ben de bu sebeple yanımdan çıkardığım bıçakla ne kadar vurduğumu hatırlamıyorum" dedi.
Adli tıp raporlarının toplanması, tanıkların dinlenmesi için duruşma 29 Eylül'e ertelendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2022-04-05 13:50:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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