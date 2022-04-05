Hayat tarzı kanser oluşumuna sebep olabilir

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim üyesi İsmail Beypınar, kansere neden olan faktörler arasında tütün kullanımının önemli bir yer tuttuğuna dikkati çekerek, "Sigara ve sigara dumanı, başta akciğer kanseri olmak üzere birçok kanserin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır" dedi.

Kanserin sadece bir sağlık sorunu olarak değil, psikolojik, sosyal ve ekonomik yönleri de olan, hastayı ve hasta yakınlarının tüm hayatını etkileyen çok yönlü ciddi bir hastalık olduğunu ifade eden Beypınar, dünya genelinde önemli bir toplumsal sağlık sorunu olan bu hastalığa dikkat çekti. Beypınar, “Her yaşta görülebilen kanserde sigaranın rolü büyüktür. Tütün kullanımı Dünya Sağlık Örgütü tarafından, dünyanın şimdiye kadar karşılaştığı en büyük halk sağlığı tehditlerinden biri olarak tanımlanmaktadır. Sigara ve sigara dumanı, başta akciğer kanseri olmak üzere birçok kanser türünün ortaya çıkmasına sebebiyet vermektedir. Ayrıca kanser tedavisi sırasında tütün kullanılmaya devam edilmesi halinde uygulanan tedavilerin etkinliğini azaltabilmektedir. Bunun yanında genetik rol kadar çevresel faktörler ve yaşam tarzı da kanser oluşumuna neden olabilir” dedi.



“Aşı genç kızları rahim ağzı kanserinden yüzde 90 koruyor”

Kanserin önlenebilir ve erken teşhisle tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu kaydeden Beypınar, Türkiye'de özellikle meme, kolon, prostat kanserlerinin en sık görülen türler olduğunu ifade etti. Hastalığın erken teşhisi amacıyla toplum tabanlı kanser tarama programları yapıldığını hatırlatan Beypınar, "Bir hekim olarak vatandaşlarımıza kanser açısından dikkatli olmaları, ketemde ve hastanemizde kanser açısından gerekli taramalarını yaptırmalarını öneriyorum. Rahim ağzı kanserinden kadınlarımızın korunması için ergenlik dönemine girdikten sonra genç kızken HPV aşısının yapılması önem arz ediyor. Bu aşı genç kızlarımızı rahim ağzı kanserinden yüzde 90 korumaktadır. Hastanemiz bünyesinde birçok kanserin tedavisini gerçekleştiriyoruz. Kanser hastalarımızın radyolojik görüntülerini değerlendirmekte, yardımcı tedavi görüntüleme yöntemlerini uygulamaktayız. Yeni ve gelişen bir hastane olarak imkânlarımız gün ve gün artmaktadır” diye konuştu.

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