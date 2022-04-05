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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanya’da turizm çalışanları belgelerini aldı

İHA

Alanya’da turizm çalışanları belgelerini aldı

‘Turizm, Konaklama, Yiyecekİçecek Hizmetleri Sektöründe Mesleki Yeterliliklerin Belgelendirilmesi Hibe Projesi’ kapsamında belge almaya hak kazanan turizm çalışanlarına belgelerini veren ALTSO Başkanı Şahin, “Her bir turizm çalışanımızı aynı zamanda ülkemizin tanıtım elçileri olarak görüyoruz” dedi.
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO), Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Avrupa İmar Kalkınma Bankası işbirliğinde yürürlüğe konulan ‘Turizm, Konaklama, Yiyecekİçecek Hizmetleri Sektöründe Mesleki Yeterliliklerin Belgelendirilmesi Hibe Projesi’ kapsamında sınava girerek belge almaya hak kazanan turizm çalışanlarına törenle belgeleri dağıtıldı. Törende hibe programının tam başarı sağlaması nedeniyle Başkan Şahin’e, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen törende konuşan Başkan Şahin, “Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde de geçerli olan ve önemli bir ihtiyaç olan bu belgeyi, ücretsiz olarak fedakar turizm çalışanlarımıza takdim ediyor olmaktan büyük memnuniyet duymaktayız. Çünkü her bir turizm çalışanımızı aynı zamanda ülkemizin tanıtım elçileri olarak görüyoruz. Çalışanların bilgi, beceri ve yetkinliklerini kanıtlayabilecekleri bu belgelendirme sisteminin turizm sektöründe nitelikli ve belgeli işgücünün istihdamına, işletmelerin hizmet kalitesinin artmasına önemli katkılar sağlayacağını düşünmekteyiz” dedi.
“32 bini aşkın sertifika dağıttık”
Alanya’nın lokomotif sektörleri turizm, tarım, inşaat ve emlak sektörlerinin yanı sıra sosyal alanlarda da yoğun biçimde çalıştıklarını dile getiren Şahin eğitime de çalışmaları arasında çok ciddi yer ayırdıklarını söyledi. Alanya’nın turizmdeki hizmet kalitesini arttırmayı ilke edindiklerini söyleyen Başkan Şahin, “Eğitime verdiğimiz öneme binaen bugüne kadar 32 binin üzerinde mesleki ve kişisel eğitim sertifikası dağıtarak Alanya’mızın turizmdeki hizmet kalitesine katkı yapmayı kendimize ilke edindik. Bu anlamda ülkemizdeki birçok kurum tarafından da örnek gösterilmek de bizleri ayrıca motive ediyor. Bu vesile ile bir kez daha belge almaya hak kazanan değerli turizm çalışanlarımızı tebrik eder, Alanya’mız için hayırlı olmasını temenni ederim” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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