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Evde süs köpeğiyken emniyette 'hassas burun' oldu

DHA

Evde süs köpeğiyken emniyette 'hassas burun' oldu


Alparslan ÇINAR/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, 2 yaşına kadar evde 'süs köpeği' olarak beslenen, 6 yaşındaki Amerikan Cocker cinsi 'Çaki', emniyete bağışlanınca 'hassas burun' oldu. 4 yıldır narkotik operasyonlarında kullanılan 'Çaki'nin uyuşturucu ararken hareketli ve oyuncu halleri, ilgi çekiyor.
İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki 'hassas burun' köpekler, polis ekiplerinin en büyük yardımcısı olarak görev yapıyor. Narkotik, bomba, iz takibi, kadavra olmak üzere farklı alanlarda kullanılan köpekler, küçük yaşta eğitime alınıyor. Köpekler, genelde oyuncu ve uysal cinslerden seçiliyor. Belçika ve Alman kurdu en çok tercih edilen köpek ırkları arasında yer alıyor. Köpekler, Emniyet Genel Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezi bünyesinde Ankara'da yetiştirilip, eğitiliyor. Eğitimi tamamlanan köpekler 'idareci' sıfatı alan polis memuruyla birlikte görev alıyor.
NARKOTİK MADDEYE HASSAS
Köpekler, emniyet bünyesinde yetiştirildiği gibi bazen de sahiplerince bağışlanıyor. Bağış yoluyla emniyetin 'hassas burun' kadrosuna katılan 'süs köpeği' Amerikan Cocker cinsi 'Çaki' de Antalya Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde 4 yıldır kullanılıyor. 2 yaşına kadar evde, aile ortamında 'süs köpeği' olarak bakılan ve sevilen 'Çaki', sahibi tarafından Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağışlandı. Kısa süreli eğitimin ardından 'Çaki'nin narkotik maddelere daha hassas olduğu belirlendi. 4 yıldır narkotik maddeleri arama operasyonlarında kullanılan 'Çaki', köpek eğitim merkezinin ise maskotu oldu. Oyuncu ve hareketli halleri ile ilgi çeken 'Çaki', operasyonlarda başarısıyla göz dolduruyor.
GÖRENLER SEVMEK İSTİYOR
Antalya Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli komiser Buse Güler, 'Çaki'nin bağışlanmasının ardından bir dizi eğitimden geçip, göreve hazır hale geldiğini söyledi. Operasyonlarda 'Çaki'nin diğer 'hassas burun'lar gibi başarılı işlere imza attığını anlatan Güler, "Sevimli ve 'süs köpeği' olunca katıldığımız operasyonlarda 'Çaki'yi sevmek isteyenler de oluyor. 'Çaki' kendisini sevdiriyor. Bu köpekler, operasyonlarda insanlarla iç içe oluyor. Saldırgan yetiştirmiyoruz. İşlerine odaklanmalarını sağlayacak eğitimler veriyoruz. 'Çaki' sevilirken dahi dikkatini dağıtmadan uyuşturucuyu buluyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR
2022-04-06 09:55:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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