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Ukraynalı çiftin aklı, savaş bölgesindeki çocuklarında

DHA

Ukraynalı çiftin aklı, savaş bölgesindeki çocuklarında


İbrahim LALELİ/ ANTALYA, (DHA)RUSYA'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Kharkiv şehrini terk ederek Antalya'ya gelen Olya Reşetilo (50) ile eşi Yuriy Buhançenko (53), savaş bölgesinde kalan oğlu ve kızından haber almaya çalışıyor. Buhançenko, "Uzun süredir konuşamıyorum. İnternet bulduğunda sadece 'artı' işareti gönderiyor ve onun hayatta olduğunu anlıyorum. Bu savaş artık bitmeli" dedi.
Ukrayna'nın ikinci büyük şehri Kharkiv'de çiçekçilik yapan Olya Reşetilo ile iktisatçı eşi Yuriy Buhançenko, 10 gün önce savaş bölgesinden çıkıp, Antalya'ya geldi. Ukrayna ordusunda asker olan oğulları Vitali Buhançenko (27), sıcak bölgede görev yaparken, kızları Svetlana Buhançenko ise sivil direnişte görev yapan erkek arkadaşıyla kalmayı tercih etti. Çocuklarını Ukrayna'da bırakıp, Antalya'da yeni yaşam kurmaya çalışan çift, savaş bölgesinde kalan oğlu ve kızından haber almaya çalışıyor.
'UZUN ZAMANDIR SESLERİNİ DUYAMIYORUM'
Geride akrabalarını bıraktığını anlatan Olya Reşetilo, asker oğlu Vitali ve kızı Svetlana'yı çok merak ettiğini, korku içinde yaşam sürdüğünü söyledi. 1 haftadır çocuklarından haber alamadığını söyleyen Reşetilo, "Uzun zamandır seslerini duyamıyorum. Arada bir mesajları geliyor, yaşadıklarını biliyorum. Oğlum sınırda, en ateşli noktada. Onun sesini duymayı özledim. Her dakika ölüm tehlikesi içinde çok korkuyorum. Kızımla internet üzerinden yazıştığımız zamanlar oluyor. Kızım erkek arkadaşıyla birlikte kalmayı seçti. Sevgilisi sivil direniş ekibinde çalışıyor. O nedenle kızım son anda gelmekten vazgeçti ve Ukrayna'da kaldı" dedi.
'YAŞANANLAR ÇOK ZOR, KORKUNÇ'
Savaşın bir an önce son bulmasını arzu ettiğini belirten Olya Reşetilo, "Bu yaşananlar çok zor, korkunç. Ukrayna'ya dönmek istiyorum. Anneme ve babama sarılmak istiyorum. Onları bir daha görebilecek miyim, bilmiyorum. Çocuklarımı çok özledim. Bu kanlı savaşın bir an önce bitmesini istiyorum. Rusya vatandaşları, bu savaşı durdurabilir. Meydanlara çıkıp, miting yapabilirler. Putin'den savaşı durdurmasını isteyebilirler" diye konuştu.
Oğlunun üniversite sonrasında orduya katıldığını belirten baba Yuriy Buhançenko ise "Ukrayna'da yaşanan savaş, sadece 40 gündür yok. Ukrayna 8 yıldır bu mücadelenin içinde. Oğlum ülkesini savunuyor. Uzun süredir konuşamıyorum. İnternet bulduğunda sadece 'artı' işareti gönderiyor ve onun hayatta olduğunu anlıyorum. Bu savaş artık bitmeli. Rusya, Ukrayna'da savaşmıyor, soykırım yapıyor. Putin durmalı, durdurulmalı. Bu saldırılar sadece Ukrayna ile sınırlı kalmayacak, başka ülkelere de saldıracak" dedi.
SAVAŞTAN ÖNCE SON DOĞUM GÜNÜ
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından birkaç gün önce tüm aile doğum günü partisinde bir araya geldiklerini anlatan Yuriy Buhançenko, "Çocuklarımız ile neşeli günlerimizi özledik. Bir an önce buluşmayı ve eski güzel mutlu günlerimizi yaşamayı hayal ediyoruz. Şimdilerde ise cep telefonlarımızdaki fotoğraflarına bakıp yüzlerini görüyoruz. Kimi zaman fotoğraflarıyla konuşuyoruz. Onları çok özlüyoruz" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ
2022-04-06 10:29:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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