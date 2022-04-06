Arıcılık sektörü, sorunlarına çözüm bulmak için panelde buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Arıcılık sektörü, sorunlarına çözüm bulmak için panelde buluştu

İHA

Arıcılık sektörü, sorunlarına çözüm bulmak için panelde buluştu

Orman yangınlarından önemli zarar gören arıcılık sektörü, sıkıntılarına yardım bulmak amacıyla gerçekleştirilen online panelde bir araya gelerek ortak yardım çağrısında bulundu. Etkinlikte konuşan Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, “Son yıllarda yaşanan orman yangınları ve sel felaketleri yüzünden bitki örtüsü ve arıcılık sektörü olumsuz yönde etkilendi” dedi.
Marmaris yangınlarından önemli zararlar gören arıcılık sektörü son dönemde arıları besleyemediği için arı ölümleri tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) de bu konuda yardım çağrılarına devam ediyor. TAB ve Güvenilir Ürün Platformu tarafından bir propolis markası desteği ile gerçekleştirilen “Arıcılığın Gelecek Vizyonu” isimli online panelde arıcılık sektörü açısından afet olarak kabul edilen sıkıntılara karşı ortak yardım çağrısında bulunuldu. Açılış konuşmasını TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk’ün yaptığı panelde konunun uzmanı akademisyenler ve arıcılara destek veren kurumlar yer aldı.

“Arılar olmazsa tüm canlılar sadece 4 yıl yaşayabilir”
Açılışta konuşan TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk, “Ben arıları ve arıcılık sektörünü bir biyoloji öğretmeni olarak tanıdım. Arılar o kadar önemlidir ki arılar olmazsa tüm canlılar sadece 4 yıl yaşayabilir. Dolayısıyla böylesi önemli bir varlığı çok iyi tanımamız ve gelecek için önemini anlamamız lazım. Arıların ne kadar önemli olduğunun topluma anlatmalı ve farkındalık oluşturmalıyız. Ülkemizdeki yangınlardan arıcılarımız çok etkilendi, son bir yılda ise arıları besleyecek ürün bulmakta zorlandılar. Gelen yardım çağrılarına biz de TOBB Kadın Girişimciler Kurulu olarak kayıtsız kalmadık, kim ne kadar yardım edebilir diye duyurular yaptık ve yardımlar toplamaya çalıştık. Ben de naçizane stokumuzdaki bir ton şekeri göndererek yardımda bulunmaya çalıştım. Biz TOBB Kadın Girişimciler Kurulu olarak üzerimize düşen ne varsa yapacağız ve yapmaya devam edeceğiz. Arıcılarımızın her zaman yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

“Türk arıcısı olarak 16 ton şekerin 10 günlük süreçte verilmesini talep ediyoruz”
Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin son iki yılda arıcılar ve arıcılık sektörü olarak önemli afetler yaşadıklarını belirterek, “Bu dönemde yanımızda olan, destek veren STK ve kurumlara müteşekkiriz. Bu afetlerin etkilerini ise Aralık ayından itibaren yoğun olarak görmeye başladık. Arıcılarımız ve arılarımız şekere ulaşamadı. Kış sürecinde bazı arılarımız kurtuldu, bazı arılarımız öldü. Bu duruma kayıtsız kalmayan STK ve kurumların topladığı 6,5 ton şeker arıcılarımız arasında bölüştürülerek 1,9’ar kilogram olarak arıcılarımıza dağıtıldı. Tabii maalesef bu çok yetersiz bir rakam. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığımıza minnetlerimi sunuyorum. Özellikle geçen hafta bakanlığımızın kararı çerçevesinde 20212022 desteklerine ilaveten 16 ton daha Türkiye arıcısına verilmek üzere destek kararı çıktı. Ancak şunu da söylemeden geçemeyeceğim bu 16 ton şekerin 10 günlük süreçte verilmesini Türk arıcısı olarak talep ediyoruz” diye konuştu.

“Arıcılık masası kuruldu”
BEE'O Propolis kurucusu ve Genel Müdürü Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, son yıllarda yaşanan orman yangınları ve sel felaketleri yüzünden bitki örtüsü ve arıcılık sektörünün olumsuz yönde etkilendiğini kaydetti. Kendilerinin de bu doğal afetlerden etkilenen arıcılara gerekli yem desteğini sağlamak için çalışmalarına başladıklarını ve yardım desteklerini arttırdıklarını aktaran Samancı, "Arıların doğa ve insan yaşamı için önemini biliyor, sektörümüzü ve arıcılarımızı önemsiyoruz. Bu minvalde yaptığımız çalışmalardan kısaca bahsetmek istiyorum; ilk olarak sözleşmeli arıcılarımıza ve sözleşmesi olmayan arıcılarımıza da doğrudan nakdi ve ayrıca arıcılık malzemesi yardımında bulunduk. 21 Ağustos 2021 tarihinde Muğla’da 'Yangının Arıcılık Sektörüne, Çam Balı Üretimine Etkileri ve Yapılması Gerekenler' panelini Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği, Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği ve Güvenilir Ürün Platformu ile gerçekleştirdik. Ayrıca Marmaris Belediyesi ve Ahbap Derneği’nin düzenlediği ‘Orman Yangınlarını Önleme ve Yanan Alanların Restorasyonu Çalıştayı’nda arıcılık masasının kurulmasını sağladık” ifadelerini kullandı.

“Ülkemizde arı ürünleri üretimine karşı vizyonumuz geniş olmalı”
Düşük maliyette şeker ihtiyacının karşılanması için TÜRKŞEKER ile görüşmeleri planladıklarını belirten Samancı, “Arı Yetiştiricileri Birliği üzerinden limitli düşük fiyatlı şeker alımın gerçekleştirmiş olduk. Biliyoruz ki, arılar ekosistem ve yeşil bitki örtüsünün sürdürülebilirliği açısından en önemli canlılar. Einstein’ın da dediği gibi, 'Arı yoksa yaşam da yok'. Arıları korumalı ve yeşil bitki örtüsünü yeşertmeliyiz. Ülkemizde arı ürünleri üretimine karşı vizyonumuz geniş olmalı. Çünkü özellikle propolis, arı sütü, polen ve arı zehri üretimi ile ilgili ciddi bir üretim potansiyeli var. Bu potansiyeli etkili kullanabilmek için arıcımıza gerekli desteği vermeli ve kodeks çalışmalarını hızlandırmalıyız. Tebliğleri oluşturur ve üretimi teşvik edersek dünyaya ihraç etme şansımız çok yüksek çünkü Anadolu arı ürünlerinin kalitesi hiçbir yerde yok” dedi.

“Damızlık işletmeleri arıcılık sektörüne etkili cevap veremiyor”
Kapanış konuşmasını yapan TAB Başkanı Ziya Şahin, arıcılık sektöründe yaşanılan diğer sıkıntılardan da bahsetmek istediğini belirterek şöyle konuştu:
"Tarım ilaçları sektörde önemli bir sıkıntı. Tarım ilaçları nedeni ile arılarımızı kaybediyoruz, denetimlerin sıklaştırılması gerekiyor ayrıca çiftçilerle arıcıların buruşturularak çözüm önerileri geliştirilmesi gerekiyor. İklim değişikliği de sektörün önündeki engellerden. İki ay önce Alanya'da iklim değişikliğine karşı bir çalıştay yaptık. Küresel iklim değişikliğinden en önemli şey dirençli arıların varlığı. Türkiye Arıcılar Birliği'nin elinde bu konuda hazırlanmış önemli bilgi ve veriler var, arıcılarımız bunlardan faydalanabilirler. Ayrıca damızlık konusu önemli bir sıkıntı, dünyada 27 arı tipinin 6 tanesi Türkiye’de bulunuyor. 8 milyon koloni varlığımız var, ancak 67 tane damızlık işletmemiz var. Bu işletmeler maalesef arıcılık sektörüne etkili cevap veremiyor, buna çözüm olarak arıcılarımız yurtdışından kaçak damızlık arı getiriyor. TAB olarak başlattığımız ıslah projeleri çerçevesinde kayıtları topluyoruz ve ıslahta kayıt sistemi geliştiriyoruz. Bal üretim alanlarının genişletilmesi ise önceliğimiz olmalı, birim kovandan aldığımız bal miktarını 2025 kilolara çıkarmazsak kazanamayız. Bunun için Geven, ayçiçek ve çam balı alanlarının genişletilmesi gerekiyor. Dünyanın en kaliteli balları Türkiye’de bu balların kovan başı verimini yükseltmek, bal üretim alanlarının genişlemesinden geçiyor."

Ekinlikteki diğer konuşmacılar
"Arıcılığın Güncel Durumu ve Gelecek Vizyonu" isimli ilk oturum, Güvenilir Ürün Platformu Genel Sekreteri Elif Attepe moderatörlüğünde gerçekleşti ve TAB Saha Koordinatörü Alim Tutar, DAGEM Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu ve TAB Genel Başkanı Ziya Şahin konuşmacı olarak yer aldı.
İkinci oturumda "Ulusal ve Uluslararası Kodeks Çalışmaları" konu başlığı ele alındı. Moderatörlüğünü gazeteci Mehmet Uluğtürkan’ın yaptığı ikinci oturumda Tarım Bakanlığı Gıda İşletmeleri Kodeks Daire Başkanı Selim Kaplan, Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden Doç. Dr. Aslı Özkök, Muğla Üniversitesi Kimya Bölümü’nden Prof. Dr. Mehmet Öztürk ve Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı konuşmacı olarak yer aldı.
Üçüncü ve son oturumun moderatörlüğünü gazeteci Gürkan Akgüneş üstlenirken, Karadeniz Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü’nden Prof. Dr. Sevgi Kolaylı ile zincir marketlerin Ürün Güvenliği ve Çevre Yönetimi Grup Müdürü ile Market Kalite Güvence Müdürleri konuşmacı olarak yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ukraynalı çiftin aklı, savaş bölgesindeki çocuklarında
YEREL HABERLER Ukraynalı çiftin aklı, savaş bölgesindeki ...
Evde süs köpeğiyken emniyette 'hassas burun' oldu
YEREL HABERLER Evde süs köpeğiyken emniyette 'hassas burun' oldu
Polis devriye ekipleri iftarda iş adamının misafiri oldu
YEREL HABERLER Polis devriye ekipleri iftarda iş adamının misafiri ...
Falezlerden düşen genci itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Falezlerden düşen genci itfaiye kurtardı
Manzara keyfi için çıktığı falezlerden düştü Yaralı, itfaiye ekibinin operasyonuyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı Genç adam operasyon sırasında cep telefonunu bir an olsun bırakmadı
YEREL HABERLER Manzara keyfi için çıktığı falezlerden düştü Yaralı, ...
Antalya'da 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile ...
Alanya’da turizm çalışanları belgelerini aldı
YEREL HABERLER Alanya’da turizm çalışanları belgelerini aldı
Prof. Dr. Ekrem Kalan: “Kahve Alanya’dan gelecek”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Ekrem Kalan: “Kahve Alanya’dan gelecek”
Konyaaltı’nda sabah sporu
YEREL HABERLER Konyaaltı’nda sabah sporu
Güneş paneli hırsızları yakalandı
YEREL HABERLER Güneş paneli hırsızları yakalandı
Hayat tarzı kanser oluşumuna sebep olabilir
YEREL HABERLER Hayat tarzı kanser oluşumuna sebep olabilir
'Eşini yaralama' duruşması sonrası tekerlekli sandalyede sakladığı tabancayla kurşun yağdırdı (2)
YEREL HABERLER 'Eşini yaralama' duruşması sonrası tekerlekli ...
TESK Genel Başkanı Palandöken AESOB’da
YEREL HABERLER TESK Genel Başkanı Palandöken AESOB’da
Garajdaki otomobil yangınının faili 13 yaşında 16 suç kaydı bulunan çocuk çıktı Otomobili yaktığı anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi
YEREL HABERLER Garajdaki otomobil yangınının faili 13 yaşında 16 suç ...
AK Parti Antalya’dan 412 kişinin istifa edip İYİ Parti’ye geçtiği iddialarına yanıt
YEREL HABERLER AK Parti Antalya’dan 412 kişinin istifa edip İYİ ...
Başkan Uysal, iftarda vatandaşlarla buluşuyor
YEREL HABERLER Başkan Uysal, iftarda vatandaşlarla buluşuyor
Kayınbiraderini 33 bıçak darbesiyle öldüren sanık: Ne kadar vurduğumu hatırlamıyorum
YEREL HABERLER Kayınbiraderini 33 bıçak darbesiyle öldüren sanık: Ne ...
30 metre yükseklikteki falezlerden düştü; deniz polisi kurtardı
YEREL HABERLER 30 metre yükseklikteki falezlerden düştü; deniz ...
Eşini yaralama duruşması sonrası tekerlekli sandalyede sakladığı tabancayla kurşun yağdırdı
YEREL HABERLER Eşini yaralama duruşması sonrası tekerlekli ...
Antalya'da falezlerden düşen üniversite öğrencisini, deniz polisi kurtardı Deniz polisi gencin bilincini açık tutmak için sürekli soru sordu
YEREL HABERLER Antalya'da falezlerden düşen üniversite öğrencisini, ...
Antalya'da eski enişte tekerlekli sandalyeyle geldiği adliye önünde dehşeti yaşattı Adliye çıkışında beklediği eski eşi ve ailesinin üzerine kurşun yağdırdı Olayda kayınbirader bacağından yaralandı, abla ise sinir krizi geçirdi
YEREL HABERLER Antalya'da eski enişte tekerlekli sandalyeyle geldiği ...
'Kuş cenneti'ne çöp döken 5 yıldızlı otele soruşturma
YEREL HABERLER 'Kuş cenneti'ne çöp döken 5 yıldızlı otele soruşturma
Yaşlı vatandaşlara 2 öğün, 3 çeşit yemek
YEREL HABERLER Yaşlı vatandaşlara 2 öğün, 3 çeşit yemek
Muratpaşa, Manavgat’ta drone ile 15 kilogram tohum attı
YEREL HABERLER Muratpaşa, Manavgat’ta drone ile 15 kilogram tohum ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.