Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

1 çocuk annesi kadını, kadın komşusu hayatından bezdirdi Kapısının önüne, çöp ve çamaşır suyu dökülen, dışkı bırakılan, duvarına kesici aletle yazı yazılan genç kadın yardım istedi Komşusunun kendisine neden cephe aldığına anlam veremeyen Yasemin Özçengel: "Hemcinsimden bu baskıyı görmek enteresan" "Ben ailemle huzurlu şekilde yaşmak istiyorum, apartmandan çıkarken bile korkuyorum, çocuğumu yanında olmadığım zaman etkinliklere gönderemiyorum" "Eve hapsolduk, çok kez şikayetçi oldum sonuç yok, ben öldükten sonra mı adalet yerini bulacak, bizi kim koruyacak, devletime sığınıyorum" Kadın komşunun, Yasemin Özçengel'in kapısının önüne çöp atması, bıçak sallaması ve hakaretler etmesi güvenlik kamerasına yansıdı

İHA

1 çocuk annesi kadını, kadın komşusu hayatından bezdirdi Kapısının önüne, çöp ve çamaşır suyu dökülen, dışkı bırakılan, duvarına kesici aletle yazı yazılan genç kadın yardım istedi Komşusunun kendisine neden cephe aldığına anlam veremeyen Yasemin Özçengel: "Hemcinsimden bu baskıyı görmek enteresan" "Ben ailemle huzurlu şekilde yaşmak istiyorum, apartmandan çıkarken bile korkuyorum, çocuğumu yanında olmadığım zaman etkinliklere gönderemiyorum" "Eve hapsolduk, çok kez şikayetçi oldum sonuç yok, ben öldükten sonra mı adalet yerini bulacak, bizi kim koruyacak, devletime sığınıyorum" Kadın komşunun, Yasemin Özçengel'in kapısının önüne çöp atması, bıçak sallaması ve hakaretler etmesi güvenlik kamerasına yansıdı

Antalya’da bir çocuk annesi kadının, üst kattaki kadın komşusundan gördüğü şiddet ve baskı nedeniyle hayatı çekilmez hale geldi. Kapısının önüne, çöp ve çamaşır suyu dökülen, dışkı bırakılan, duvarına kesici aletle yazı yazılan genç kadın gözyaşları içinde hayatının tehlikede olduğunu belirterek “Onlarca şikayet dosyası birikti ama sonuç yok. Ben öldükten sonra mı adalet yerini bulacak? Bizi kim koruyacak? Ben devletime sığınıyorum” dedi.
Konyaaltı ilçesinde yaşayan bir çocuk annesi, özel güvenlik görevlisi Yasemin Özçengel, 10 yıldır yaşadığı apartmanda iddiaya göre, son dönemde üst kattaki kadın komşusunun şiddet ve hakaretlerine uğramaya başladı. Geçtiğimiz temmuz ayında başlayan iki komşu arasındaki gerginlik artarak devam etti. Komşusunun kendisine neden cephe aldığını anlayamayan Özçengel’in, hayatı 10 aydır çekilmez bir hale geldi. Özçengel, defalarca komşusunun hakaret ve tehditlerine maruz kaldı. Büyük korku yaşayan genç kadın kapısının önüne güvenlik kamerası taktırmak zorunda kaldı. Üst kadın komşunun, Özçengel’in kapısının önüne hakaretler ederek çöp attığı, kapı önünde bekleyip bıçak salladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Birçok kez komşusu hakkında şikayetçi olan ve bir sonuç alamayan Yasemin Özçengel, oğlunun ve kendinin hayati tehlikesinin olduğunu belirterek yetkililerden yardım istedi.
Kadının, Özçengel'e söylediği sözler ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Kadının görüntüde, "Sen bana meydan okuyacak kapasitede değilsin. Aklın beş kuruş etmez. Ben üniversite mezunuyum sen cahilsin, sen kimsin bana meydan okuyorsun Allah'ın fakiri. Kime güveniyorsun. Defol git ananın yanına. Ben mülk sahibiyim, sen kiracısın. Kiranı zor veriyorsun, git Altınova'dan gecekondudan ev tut kendine. Oralarda patates soğan ye. Sabaha kadar bekçilik yap ancak geçinirsin. Ben baba parası yerim ayağımı uzatırım, sen ancak çalışır oğlunu evlerde bırakırsın. Bak ne yapacağım senin oğluna. Koş annesinin güzeli, hadi koş kızım, şu aşağıdaki gecekonducuları ısır da gel. Hadi annem şu süprüntüleri bir ısır da gel. Ay fakir ancak oradan çekersin, sen gece bekçisisin fakirsin. Ben zengin kızıyım mali müşavir kızıyım, sen ilkokul mezunu bir güvenlikçisin. Aramızda dağlar kadar fark var. Bu kadını öldüreceğim burama geldi. Bu köpekle uğraşmayacak" sözleri yer aldı.

"10 aydır baskı artıyor"
Yasemin Özçengel, aynı binadaki üst kat çapraz komşusu ile yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı.
10 yıldır aynı binada oturduğunu ve bir süredir üst katındaki kadın komşusu ile sorunlar yaşadığını dile getiren Özçengel, “Geçen sene temmuz ayında kapısına gelen bir şahsın eşini rahatsız ettiğimi söyledi. Bana tehditlerde bulundu. Savcılığa şikayette bulundum ama durumu kanıtlayamadığım için sonuç alamadım. Eylül ayından itibaren ise her gün şiddetini arttırarak bana tacizde bulunmaya başladı. Kapımın önüne çöpler atıyor, oğluma yasaklı cins köpekle saldırttı. Bu olay da mahkemeye taşındı, bu ay içinde mahkememiz var” dedi.

"Tehdit ediyor"
Bir kadının kendisine şiddet uygulamasına anlam veremediğinin altını çizen Yasemin Özçengel, “Biz burada komşuyuz. Bu komşumun çocuğuma bile yardımcı olması gerekirken, ben korkuyla işe gidiyorum. Panik halindeyim hep, ‘acaba çocuğuma zarar mı verdi’ diye. Evde olduğum zaman oğlumu almaya gidiyorum. 3 gün önce köpeğini ağızlıksız dolaştırdığı için gerekli yerlere başvuru yaptım. Cezai işlem uygulandı. Daha sonra bunun intikamını almak adına dün kapımı yumrukladı, çamaşır suyu döktü, çöplerini, köpeğinin dışkısını attı. Sürekli, ‘seni öldüreceğim’ gibi tehditlerde bulunuyor. Can güvenliğim yok, eve girip çıkarken biber gazı taşımak zorunda kalıyorum” diye konuştu.

"Anlam veremiyorum"
Ayrıca, kapısının önünde duvara kesici aletle argo kelimeler yazıldığını anlatan Özçengel, “Geçen haftada kapımın önüne ölü bir kuş attı. Her şekilde sürekli bizi taciz ediyor. Kendisiyle iletişim kurulamıyor. Dinlemiyor sizi sürekli bağırıyor ve hakaret ediyor. Bana yaptıklarına cevap bile vermedim. Sorunu yasal yoldan çözmeye çalışıyorum. Sorunun ne olduğunu sorduğumda bana, 'Senin annen, baban yok, sen neden Konyaaltı’nda oturuyorsun, senin bunu yapmaya hakkın yok, git gecekonduda otur, çöpten patates soğan topla, neyin mücadelesini veriyorsun' gibi gerekçeler sunuyor. Bunların üzerine inşa ettiği durum ve aylardır uyguladığı mobbing. Anlam veremiyorum. Çevreme anlattığımda kimse de anlam veremiyor” dedi.

"Aramızda bir sorun yok"
Kadının yaptıklarına karşılık vermediğini ve tüm apartmanın rahatsızlık duyduğunu dile getiren Yasemin Özçengel, “Kadın herkesle husumetli, alt komşuyla mahkemelik. Herkese zarar vermeye çalışıyor. Hukuki süreçte haklılığımı ispat etmek istedikçe sürekli baskısını arttırıyor. Benimle uğraşıyor hadi, oğlumdan ne istiyorsun. Kendi çocuğu da var. Hemcinsimden bu baskıyı görmek enteresan zaten. Bir kadın bunu yapıyor, bana saygı duyması lazım en azından. Aramızda hiçbir şey yok” diye konuştu.

"Huzurlu şekilde yaşamak istiyorum"
Yaşadıklarının dolayı uykularının kaçtığını ve çocuğuna bir şey olacak diye büyük endişe duyduğunu ifade eden Özçengel, “Okulun kapısına kadar köpeğiyle gidip çocuğumu bekliyor. Ben bu sorundan kurtulmak, huzurlu yaşamak istiyorum. Ailemle mutlu olmak istiyorum. Tek istediğim bu. Kadın 'evimde pompalı tüfek var, seni öldüreceğim' diyor. Bunu hep söylüyor, korkusu çekinmesi yok. Benim can güvenliğim yok, hem de bir kadın tarafından. Dün kapımın önünde bıçak sallıyor. Hukuki yoldan haklılığımı ispat etmek istiyorum. Ben ailemle huzurlu şekilde yaşmak istiyorum. Apartmandan çıkarken korkuyorum. Çocuğumu yanında olmadığım zaman etkinliklere gönderemiyorum” dedi.

"Bizi kim koruyacak?"
Şu an can güvenliğinin olmadığını vurgulayan ve yardım isteyen Özçengel, “Eve hapsolduk. Korkuyla evdeyiz. Gece gündüz kadın kapıya dayanıyor. Kapıyı yumrukluyor. Çok kez şikayetçi oldum ama sonuç yok. Benim ve çocuğumun can güvenliği yok. Onlarca şikayet dosyası birikti ama sonuç yok. Ben öldükten sonra mı adalet yerini bulacak. Bizi kim koruyacak. Ben devletime sığınıyorum” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Uysal: “Temmuz, Ağustos aylarında Kırcami’de inşaat ruhsatlarını vermeyi hedefliyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Uysal: “Temmuz, Ağustos aylarında Kırcami’de ...
Senfonik Neşet Ertaş türküleri Antalya DOB sahnesinde
YEREL HABERLER Senfonik Neşet Ertaş türküleri Antalya DOB sahnesinde
Kepez’de geleneksel sokak oyunları okul bahçelerinde
YEREL HABERLER Kepez’de geleneksel sokak oyunları okul bahçelerinde
Arıcılık sektörü, sorunlarına çözüm bulmak için panelde buluştu
YEREL HABERLER Arıcılık sektörü, sorunlarına çözüm bulmak için ...
Ukraynalı çiftin aklı, savaş bölgesindeki çocuklarında
YEREL HABERLER Ukraynalı çiftin aklı, savaş bölgesindeki ...
Evde süs köpeğiyken emniyette 'hassas burun' oldu
YEREL HABERLER Evde süs köpeğiyken emniyette 'hassas burun' oldu
Polis devriye ekipleri iftarda iş adamının misafiri oldu
YEREL HABERLER Polis devriye ekipleri iftarda iş adamının misafiri ...
Falezlerden düşen genci itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Falezlerden düşen genci itfaiye kurtardı
Manzara keyfi için çıktığı falezlerden düştü Yaralı, itfaiye ekibinin operasyonuyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı Genç adam operasyon sırasında cep telefonunu bir an olsun bırakmadı
YEREL HABERLER Manzara keyfi için çıktığı falezlerden düştü Yaralı, ...
Antalya'da 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile ...
Alanya’da turizm çalışanları belgelerini aldı
YEREL HABERLER Alanya’da turizm çalışanları belgelerini aldı
Prof. Dr. Ekrem Kalan: “Kahve Alanya’dan gelecek”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Ekrem Kalan: “Kahve Alanya’dan gelecek”
Konyaaltı’nda sabah sporu
YEREL HABERLER Konyaaltı’nda sabah sporu
Güneş paneli hırsızları yakalandı
YEREL HABERLER Güneş paneli hırsızları yakalandı
Hayat tarzı kanser oluşumuna sebep olabilir
YEREL HABERLER Hayat tarzı kanser oluşumuna sebep olabilir
'Eşini yaralama' duruşması sonrası tekerlekli sandalyede sakladığı tabancayla kurşun yağdırdı (2)
YEREL HABERLER 'Eşini yaralama' duruşması sonrası tekerlekli ...
TESK Genel Başkanı Palandöken AESOB’da
YEREL HABERLER TESK Genel Başkanı Palandöken AESOB’da
Garajdaki otomobil yangınının faili 13 yaşında 16 suç kaydı bulunan çocuk çıktı Otomobili yaktığı anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi
YEREL HABERLER Garajdaki otomobil yangınının faili 13 yaşında 16 suç ...
AK Parti Antalya’dan 412 kişinin istifa edip İYİ Parti’ye geçtiği iddialarına yanıt
YEREL HABERLER AK Parti Antalya’dan 412 kişinin istifa edip İYİ ...
Başkan Uysal, iftarda vatandaşlarla buluşuyor
YEREL HABERLER Başkan Uysal, iftarda vatandaşlarla buluşuyor
Kayınbiraderini 33 bıçak darbesiyle öldüren sanık: Ne kadar vurduğumu hatırlamıyorum
YEREL HABERLER Kayınbiraderini 33 bıçak darbesiyle öldüren sanık: Ne ...
30 metre yükseklikteki falezlerden düştü; deniz polisi kurtardı
YEREL HABERLER 30 metre yükseklikteki falezlerden düştü; deniz ...
Eşini yaralama duruşması sonrası tekerlekli sandalyede sakladığı tabancayla kurşun yağdırdı
YEREL HABERLER Eşini yaralama duruşması sonrası tekerlekli ...
Antalya'da falezlerden düşen üniversite öğrencisini, deniz polisi kurtardı Deniz polisi gencin bilincini açık tutmak için sürekli soru sordu
YEREL HABERLER Antalya'da falezlerden düşen üniversite öğrencisini, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.