Konyaaltı’nda Ramazan konserleri

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Konyaaltı Belediyesi ‘Ramazan Şenlikleri’ çerçevesinde konserler düzenleyerek, Ramazan ayı boyunca vatandaşların keyifli vakit geçirmesini sağlayacak.

Konyaaltı’nda Ramazan Şenlikleri 8 Nisan Cuma günü başlıyor. Konyaaltı Belediyesi tarafından Ramazan ayında 23 Nisan Ulusal Egemenlik Parkı içerisinde yer alan amfi tiyatroda konserler düzenlenecek.



“4 ayrı konser”

Ramazan Şenlikleri’nde ilk konser 8 Nisan Cuma günü saat 21:00’de Nihat Akçer ile başlayacak. Şenliklerin ikinci haftasında 15 Nisan Cuma günü saat 21.30’da Konyaaltı Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu sahne alacak. 22 Nisan’da Mali Öztürk saat 21.00’da sahne alacağı etkinlik, 29 Nisan Cuma günü saat 21.30’da Konyaaltı Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu’nun konseri ile son bulacak.



“Tüm Antalyalılar davetli”

Ramazan ayı içerisinde dört ayrı konser etkinliği düzenleyeceklerini ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Ramazan Şenlikleri çerçevesinde vatandaşlarımızın bir nebze nefes alabilmeleri için farklı farklı konserler gerçekleştireceğiz. Etkinliğimizi ilçemizin en yoğun nüfusa sahip mahalleri arasında yer alan Siteler Mahallemizde yer alan 23 Nisan Ulusal Egemenlik Parkı içerisindeki amfi tiyatroda düzenleyeceğiz. Tüm Antalyalıları Ramazan Şenliklerimize davet ediyorum” şeklinde konuştu.

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