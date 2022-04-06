Antalya’da Ramazan etkinliklerinde Sıra Gecesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya’da Ramazan etkinliklerinde Sıra Gecesi

İHA

Antalya’da Ramazan etkinliklerinde Sıra Gecesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Karaalioğlu Parkı’nda düzenlenen Ramazan ayı etkinlikleri sürüyor.

Geleneksel Ramazan etkinliklerinin değişmeyen adresi Karaalioğlu Parkı’nda Sıra Gecesi yapıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve her gece farklı bir konsere ev sahipliği yapan etkinlik alanı iftarın ardından renkli görüntülere sahne oluyor. Ramazan etkinliklerinin 5’inci gününde sahne alan Beykapı Sıra Geceleri Grubu, seslendirdiği türkülerle Antalyalıları eğlendirdi. Hareketli türkülere alkışlarıyla eşlik eden Antalyalılar, davul şov ve halk oyunlarıyla renklenen müzik dolu bir gece yaşadı. Antalyalılar, Sıra Geceleri’nin vazgeçilmezi türküleri hep bir ağızdan seslendirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Toz taşınımı, Tünektepe'nin manzarasını kapattı
YEREL HABERLER Toz taşınımı, Tünektepe'nin manzarasını kapattı
Alanya’ya 55 milyonluk içme suyu yatırımı
YEREL HABERLER Alanya’ya 55 milyonluk içme suyu yatırımı
Pencereden muayeneye inceleme; hastalar içeri alınmaya başlandı
YEREL HABERLER Pencereden muayeneye inceleme; hastalar içeri ...
Konyaaltı’nda Ramazan konserleri
YEREL HABERLER Konyaaltı’nda Ramazan konserleri
1 çocuk annesi kadını, kadın komşusu hayatından bezdirdi Kapısının önüne, çöp ve çamaşır suyu dökülen, dışkı bırakılan, duvarına kesici aletle yazı yazılan genç kadın yardım istedi Komşusunun kendisine neden cephe aldığına anlam veremeyen Yasemin Özçengel: "Hemcinsimden bu baskıyı görmek enteresan" "Ben ailemle huzurlu şekilde yaşmak istiyorum, apartmandan çıkarken bile korkuyorum, çocuğumu yanında olmadığım zaman etkinliklere gönderemiyorum" "Eve hapsolduk, çok kez şikayetçi oldum sonuç yok, ben öldükten sonra mı adalet yerini bulacak, bizi kim koruyacak, devletime sığınıyorum" Kadın komşunun, Yasemin Özçengel'in kapısının önüne çöp atması, bıçak sallaması ve hakaretler etmesi güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER 1 çocuk annesi kadını, kadın komşusu hayatından ...
Başkan Uysal: “Temmuz, Ağustos aylarında Kırcami’de inşaat ruhsatlarını vermeyi hedefliyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Uysal: “Temmuz, Ağustos aylarında Kırcami’de ...
Senfonik Neşet Ertaş türküleri Antalya DOB sahnesinde
YEREL HABERLER Senfonik Neşet Ertaş türküleri Antalya DOB sahnesinde
Kepez’de geleneksel sokak oyunları okul bahçelerinde
YEREL HABERLER Kepez’de geleneksel sokak oyunları okul bahçelerinde
Arıcılık sektörü, sorunlarına çözüm bulmak için panelde buluştu
YEREL HABERLER Arıcılık sektörü, sorunlarına çözüm bulmak için ...
Ukraynalı çiftin aklı, savaş bölgesindeki çocuklarında
YEREL HABERLER Ukraynalı çiftin aklı, savaş bölgesindeki ...
Evde süs köpeğiyken emniyette 'hassas burun' oldu
YEREL HABERLER Evde süs köpeğiyken emniyette 'hassas burun' oldu
Polis devriye ekipleri iftarda iş adamının misafiri oldu
YEREL HABERLER Polis devriye ekipleri iftarda iş adamının misafiri ...
Falezlerden düşen genci itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Falezlerden düşen genci itfaiye kurtardı
Manzara keyfi için çıktığı falezlerden düştü Yaralı, itfaiye ekibinin operasyonuyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı Genç adam operasyon sırasında cep telefonunu bir an olsun bırakmadı
YEREL HABERLER Manzara keyfi için çıktığı falezlerden düştü Yaralı, ...
Antalya'da 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile ...
Alanya’da turizm çalışanları belgelerini aldı
YEREL HABERLER Alanya’da turizm çalışanları belgelerini aldı
Prof. Dr. Ekrem Kalan: “Kahve Alanya’dan gelecek”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Ekrem Kalan: “Kahve Alanya’dan gelecek”
Konyaaltı’nda sabah sporu
YEREL HABERLER Konyaaltı’nda sabah sporu
Güneş paneli hırsızları yakalandı
YEREL HABERLER Güneş paneli hırsızları yakalandı
Hayat tarzı kanser oluşumuna sebep olabilir
YEREL HABERLER Hayat tarzı kanser oluşumuna sebep olabilir
'Eşini yaralama' duruşması sonrası tekerlekli sandalyede sakladığı tabancayla kurşun yağdırdı (2)
YEREL HABERLER 'Eşini yaralama' duruşması sonrası tekerlekli ...
TESK Genel Başkanı Palandöken AESOB’da
YEREL HABERLER TESK Genel Başkanı Palandöken AESOB’da
Garajdaki otomobil yangınının faili 13 yaşında 16 suç kaydı bulunan çocuk çıktı Otomobili yaktığı anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi
YEREL HABERLER Garajdaki otomobil yangınının faili 13 yaşında 16 suç ...
AK Parti Antalya’dan 412 kişinin istifa edip İYİ Parti’ye geçtiği iddialarına yanıt
YEREL HABERLER AK Parti Antalya’dan 412 kişinin istifa edip İYİ ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.