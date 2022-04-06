Duruşma çıkışı kurşun yağdıran eski eş ve yardım eden arkadaşı adliyede



Bülent TATOĞULLARIAslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da eski eşi Güllü Akman'ı (25) yaraladığı gerekçesiyle yargılandığı dava sonrası adliye çıkışında tekerlekli sandalyesinden çıkardığı tabanca ile eski eşi ve ailesine ateş açan Onur Duygulu (25) ile kendisine yardım eden arkadaşı Ramazan A. (25), adliye sevk edildi. Olayda bacağından vurulan Bilal Akman ise taburcu edildi.

Olay, dün saat 10.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi'nde Antalya Adliye binasının arkasındaki caddede meydana geldi. Eski eşi Güllü Akman'ı pompalı tüfekle yaraladığı gerekçesiyle yargılanan Onur Duygulu, hakim karşısına çıktı. Kendisi de olay sırasında kayınpederi tarafından vurulan ve halen tedavisi süren Duygulu, davanın görüldüğü Antalya Adliyesi'nden çıkışta tekerlekli sandalyesinden çıkardığı tabanca ile Güllü Akman ile kardeşleri Bilal ve Kübra Akman ve babaları Süleyman Akman´a doğru ateş etti. Olayda Güllü Akman'ın kardeşi Bilal Akman bacağından yaralandı. Silah seslerinin ardından adliyede görevli polis ekipleri cadde üzerinde Onur Duygulu ile kendisine tabancayı verdiği iddia edilen arkadaşı Ramazan A.'yı gözaltına aldı. Bilal Akman ise Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Onur Duygulu ve arkadaşı Ramazan A. sabah saatlerinde adliyeye getirildi. Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesi alınan şüpheliler, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Bilal Akman ise taburcu edildi. Tedavisine evde devam edilen Akman'a, kendisini vuran Onur Duygulu'nun montunun verildiği iddia edildi. Montun kendilerine ait olmadığını belirten Süleyman Akman, "Hastanede bize Onur Duygulu'nun montu verilmiş. Üstelik montun cebince bir kutu 7.65 çapında kullanılmamış mermi var. Bu nasıl bir iş anlamadım" ifadesini kullandı.

Süleyman Akman, eski damadına ait olduğunu söylediği montu ve cebindeki mermileri, evine çağırdığı polis ekiplerine teslim etti.

30 Ocak´ta eski kayınpederinin evine giden Onur Duygulu, pompalı tüfekle boşandığı Güllü Akman´ı yaralamış, dışarı çıkan Süleyman Akman da eski damadını vurmuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARIAslı DURAN

2022-04-06 13:32:47



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