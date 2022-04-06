Yolda bulduğu 300 doları jandarmaya teslim etti Paranın sahibi, jandarma karakolu önünde düşürdüğü parayı aynı yerde teslim aldı

Nisa'nın beyin ölümünde ihmal iddiası! O an kamerada! Böyle terk etti!

Antalya’nın Manavgat yolda yürürken yerde gördüğü 300 doları alan çift, parayı hiç bekletmeden nizamiyedeki nöbetçi jandarmaya teslim etti. Jandarmanın kameralardan bulduğu sahibine 300 dolar teslim edildi.

Veteriner Hekim Ahmet Öztürk, bir yere ödeme yapmak için Aşağı Hisar Mahallesi 4501 sokakta yürüdüğü sırada Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu girişine geldiğinde, cebindeki para yere düştü. Parayı bulan bir çift, yerden aldıkları parayı hiç bekletmeden Merkez Karakolu girişinde nöbet tutmakta olan askere verdi.

Güvenlik kameralarından paranın düşme anını ve diğer ayrıntıları izleyen jandarma, parayı düşüren Ahmet Öztürk’e ulaşarak 300 doları teslim etti.

Ödeme yapmak için evinden çıktığını belirten Öztürk, ödeme yapacağı yere vardığında cebindeki paranın olmadığını gördüğünü, jandarma sayesinde parasını bulduğunu belirterek jandarmalara teşekkür etti.

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