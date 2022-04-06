Alanya Macera Parkı açılmak için gün sayıyor

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Kızılalan’da yapımı devam eden Macera Parkı’nda incelemelerde bulundu. Başkan Yücel, “Kısa süre içerisinde çalışmalarımızı tamamlayarak, Macera Parkımızı Alanya halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.

Geçen yıl başlanan ve 100 dönümlük bir arazi üzerine kurulacak olan Macera Parkı’nın yüzde 90’lık kısmı tamamlandı ve açılış için son rötuşlar gerçekleştiriliyor. İçerisinde kır lokantası, idari bina, yöresel ürünler satış yeri, manej ve hayvan barınağı, ağaçlar arası yürüyüş parkuru, kader atlayışı, yarış parkurları, dev salıncak, ağaçlar arası raylı kayma hattı, paintball alanı, çocuk oyun alanı, trekking ve doğa yürüyüşü yapmaya uygun yürüyüş yolları gibi imkanlar bulunan projenin yaz sezonu öncesi hizmete açılması bekleniyor.



“Yüzde 90’ı bitti”

Macera Parkı’nda geniş çaplı bir inceleme yaparak, çalışmalar hakkında son bilgileri alan Başkan Yücel, “Bugün teknik ekiplerimiz ve müdürlerimizle birlikte yaklaşık bir yıldır çalışmaları devam eden Kızılalan Macera Parkı’ndayız. Şu ana kadar ihale koşulları içerisindeki çalışmaların yüzde 90’ı bitti. En kısa süre içerisinde tamamını bitirmeyi hedeflediğimiz Macera Parkı’na yeni fonksiyonlar ilave ederek inşallah yaz sezonu başlamadan halkımızın kullanımına açacağız. Hem çocuklarımızı hem de yetişkinlerimizi düşünerek ailelerin gün boyu zaman geçirebilecekleri bir etkinlik alanı olacak” diye konuştu.

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