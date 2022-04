Kumluca’da ‘Ben Olsaydım’ çalıştayı başladı Kumluca Kaymakamı Kolsuz: “Sigaraya verilen parayla 5 otomobil fabrikası yaparız”

Nisa'nın beyin ölümünde ihmal iddiası! O an kamerada! Böyle terk etti!

Antalya’nın Kumluca ilçesinde alkol, tütün, uyuşturucu ve davranışsal bağımlılıklar çerçevesinde yapılan çalışmaların değerlendirilmesi, ilçe, il ve ülke düzeyinde sorunların ve çözüm önerilerinin ortaya konması sonrasında ileriye yönelik hedeflerin belirlenmesine katkı sağlamak amacıyla ‘Ben Olsaydım’ çalıştayı düzenlendi.

Kumluca İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalıştay, Kumluca Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen tören ile başladı. Törene, Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı.



“Sigaraya her yıl verdiğimiz para ile en az 5 tane otomobil fabrikası yapabiliriz”

Kurultay’ın açılış töreninde konuşma yapan Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, “Sigara tüketiminde dünyada 10 ülkeden birisiyiz. Toplumumuzun yüzde 26’sı sigara kullanıyor. Bu rakamlar çocuklarımızın risk altında olması demektir. Sigaradan sonrası bağımlılık yapan maddelerin kullanımıdır. Bu yüzden çocuklarımızı çok iyi korumalıyız. Çocuklarımızın takibini yapmalıyız. Özellikle annelerimizin daha çok dikkatli olması gerekiyor. Yerli otomobilimiz TOGG’un fabrikasının maliyeti 22 milyar TL. Biz sigaraya her yıl verdiğimiz para ile en az 5 tane otomobil fabrikası yapabiliriz. Her 5 otomobil fabrikası parasını zararlı dumana veriyoruz. Paramızı el alıyor” dedi.

Çalıştay hakkında bilgi veren Kumluca İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Çiftçi de, “Toplantımız açılış töreninden sonra 4 ayrı masa halinde devam edecek. Birinci masa, uyuşturucu bağımlılığı, ikinci masa tütün bağımlılığı, üçüncü masa alkol bağımlılığı, dördüncü masa davranışsal bağımlılık halinde yürütülecektir. Çalıştayımız 2 gün sürecek” diye konuştu.

İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Çiftçi'nin bilgilendirme konuşmasının ardından Kumluca Belediyesi, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, İlçe Sosyal Hizmet Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü temsilcileri kurumlarının tütün, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı konularındaki yaptığı faaliyetleri anlattılar. Ardından sigara, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı ile ilgili konunun uzmanları tarafından katılımcılara bilgiler verildi.

Toplantı tütün, alkol, uyuşturucu ve davranışsal bağımlılık başlığı altında 4 masa halinde devam etti.

