Başkan Tütüncü, iftar sofralarına konuk oldu

Nisa'nın beyin ölümünde ihmal iddiası! O an kamerada! Böyle terk etti!

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, on bir ayın sultanı Ramazan ayında iftar sofralarına konuk oluyor.

On bir ayın sultanı Ramazan ayında, ilçe sakinlerini evlerinde ziyaret eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, mübarek ayın güzelliğini hemşehrileriyle paylaşıyor. Tütüncü geleneksel hale getirdiği ramazan buluşmalarında Düdenbaşı Mahallesi’nde oturan Fatma Çamlı’nın evine konuk oldu. Çamlı ailesinin iftar sofrasına oturdu, çayını içti. Başkan Tütüncü, Irmak, İbrahim ve Enes kardeşlerle bol bol sohbet etti. Kaç yaşında olduklarını, okudukları okulu, derslerinin durumunu ve ileride ne olmak istediklerini sordu. Çocuklara her fırsatta kitap okumaları ve gelecek hedeflerine ulaşmak içinde çok çalışmaları gerektiği konusunda da öğütlerde bulundu. Tütüncü, aynı akşam Düdenbaşı Mahallesi’nde Fatih Çetin, Emek Mahallesi’nde de Zeliha Oğuz’un da evlerine konuk oldu. Ev ziyaretlerinde hoş sohbetler edildi, güzel anılar biriktirildi. Ramazan ayında ilçe sakinleriyle bir araya gelmeyi çok çok önemsediklerini belirten Başkan Tütüncü, “Ramazan güzellikleri paylaşmak, hayatı paylaşmak, sofraları paylaşmak, hatıraları paylaşmak ve güzel hatıralar biriktirmektir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.