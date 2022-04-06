Cep telefonu satan işyerinde yasadışı bahis oynatan şüpheliler gözaltına alındı

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Antalya’da cep telefonu ve aksesuarı satan işyerinde yasadışı bahis oynattığı tespit edilen şüpheliler, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Antalya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren cep telefonu ve telefon aksesuarı satışı yapan iş yerinde, 3 şüphelinin yasadışı bahis oynattığı tespit edildi. Dün Alanya İlçe Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekiplerin eşlik ettiği operasyonda 4 ayrı adrese de baskın düzenlendi. Operasyonda, 8 telefon, 3 laptop, 5 sim kartı, 5 hafıza kartı, 6 USB bellek, kuru sıkı tabanca ve pompalı tüfek ile bahisten elde edildiği değerlendirilen 48 bin 400 TL ele geçirildi.

Şüpheliler ise ekiplerce gözaltına alındı.

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