Kurtlar 25 koyunu telef etti, 3 ailenin geçim kaynağı yok oldu

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Antalya’nın Alanya ilçesinde 3 ailenin geçim kaynağı olan 50 koyuna, gece kurtlar saldırdı. Kurt saldırısına uğrayan 50 koyundan 25’i telef oldu. Sahurdan sonra ağıla gelerek koyunlarını kanlar içerisinde gören Ali Uyar, “Sabaha yakın geldim, 25 tanesini telef etmişler. Ben gelmeden önce kurt kaçmış. İlçe tarıma, jandarmaya haber verdim” dedi.

Olay, İncekum Mahallesi'nde meydana geldi. İftar için koyunlarını ağıla koyup orucunu açmaya giden Ali Uyar, gece ise sahurunu yapıp koyunlarına bakmaya geldiğinde hayatının şokunu yaşadı. Uyar, koyunlarını kanlar içerisinde görünce ailesine ve yetkililere haber verdi. Yapılan incelemelerinin ardından koyunları kurtların telef etmiş olabileceği düşünülüyor. 3 ailenin geçim kaynağını sağlayan koyunlar için Uyar ailesi yetkililerden yardım istedi.



“Tek geçim kaynağıydı”

Oğlunun tek geçim kaynağının koyunlar olduğunu söyleyen anne Ayşe Uyar, “Oğlum akşam iftara indi. Koyunları içeri aldı. Sahurdan sonra geldi ve bu manzarayla karşılaştı. 25 tane hayvan telef olmuş. Benim oğlumun tek geçim kaynağı koyunlardı. Yetkililerden yardım bekliyoruz” diye konuştu.



“25 tanesi telef olmuş”

Yaşadığı olayı anlatan Ali Uyar, “Sabaha yakın geldim, 25 tanesini telef etmişler. Ben gelmeden önce kurt kaçmış. İlçe tarıma, jandarmaya haber verdim” şeklinde konuştu.

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