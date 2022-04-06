Yayaya çarpan motosiklet sürücüsü yakalandı

Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde 42 yaşındaki kadına çarptıktan sonra olay yerinden kaçan motosiklet sürücüsü, olaydan 1 gün sonra polis tarafından yakalandı. Sürücü belgesi bulunmayan motosiklet sürücüsüne 7 bin 656 TL, araç sahibine de 4 bin 297 TL olmak üzere toplam 12 bin 53 TL para cezasının yanı sıra adli işlem uygulandı.

Kaza; kimliği belirlenemeyen sürücünün kullandığı plakasız motosikletin, İbrahim Sözen Caddesi Kapalı Çarşı girişinde bulunan yaya geçidinden Kapalı Çarşı istikametine geçmekte olan 42 yaşındaki H.K. isimli kadına çarpması sonucunda meydana geldi. Kazanın ardından plakasız motosikleti kullanan sürücü, durmayarak olay yerinden uzaklaşırken, yaralanan H.K., sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Çarpıp havaya fırlattı

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, refüjde araçları bekleyen kadının yürüyüp karşıya geçmek istediği sırada hızla gelen motosikletin durmayarak çarptığı görüldü.



Polis 1 gün sonra yakaladı

Kazaya karışan plakasız motosikletin olay yerinden kaçmasının ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri motosiklet ve sürücünün belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı. Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği Suç Araştırma Birimi ekipleri, yapmış olduğu titiz çalışma ve güvenlik kamera görüntülerinden motosikleti kullandığı belirlenen H.S.G.’yi Örnek Mahallesinde ele geçirdi.



12 bin 53 TL para cezası

Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine getirilen motosiklet sürücüsüne adli işlem uygulandı. Ayrıca Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince; kaza yerini izinsiz terk etmekten 888 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL, plakasız araç kullanmaktan 3 bin 94 TL olmak üzere 7 bin 656 TL, araç sahibine ehliyetsiz sürücüye araç kullandırmaktan 3 bin 674 TL, aracın muayene süresinin geçmiş olmasından 427 TL, aracın sigorta süresinin dolması nedeniyle 196 TL olmak üzere 4 bin 297 TL para cezası uygulandı.

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