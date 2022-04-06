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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kumluca'da mezarlığın demir kapısı çalındı

İHA

Kumluca'da mezarlığın demir kapısı çalındı

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Kavak Mahalle Mezarlığının girişinde bulunan demir kapı çalındı.
Kumluca ilçesine bağlı Kavak Mahalle Mezarlığının girişinde bulunan demir kapının bir kanadı yerinden sökülerek çalındı. Konu ile ilgili konuşan Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Hizmet Birimi Müdürü Abdullah Arıcıoğlu, "Kavak Mahallemizde bulunan Mahalle Mezarlığındaki demir kapının bir kanadı yerinden sökülerek çalındı. Demir fiyatlarının yüksek olmasından dolayı kimliği belirsiz kişi veya kişiler bu kapıyı çaldılar. İlçemizde daha önce böyle bir olay yaşanmamıştı. Bundan sonra mezarlık kapılarında nöbet tutacağız. Başka türlü kapıları yerinden söküp götürecekler. Halkımızdan bu konuda duyarlı olmalarını istiyorum" dedi.

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