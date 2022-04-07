'Eğlence olsun' diye çıktığı anıtta mahsur kaldı

Nisa ile ilgili ihmal iddiası

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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da 5,5 metre yüksekliğindeki 'Al yazmalım' anıtına çıkan Mehmet Cemal Can Polat (14), yükseklik korkusu nedeniyle inemeyince devreye itfaiye girdi. Polat, itfaiye ekiplerince uzatılan merdivenle anıttan indi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi, Bayındır Mahallesi, Palmiye Caddesi'nde meydana geldi. 'Eğlence olsun' diyerek arkadaşları ile birlikte 'Al yazmalım' anıtına çıkan Mehmet Cemal Can Polat, yükseklik korkusu nedeniyle inemeyince mahsur kaldı. Polat´ı indirmek için çaba sarf eden arkadaşları başarılı olamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri, sevk edildi. Gelen ekipler, Polat'ı merdiven uzatarak anıttan inmesini sağladı. Ekiplere teşekkür eden Polat, evine gitti. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2022-04-07 10:03:29



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