Antalya'da yunus sürüsü tekneye eşlik etti Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mehmet Gökoğlu: "Kıyılarımıza kadar gelen yunuslar sularımızın temiz ve yaşanabilir çevre olduğunu göstermesi açısından önemli"

Antalya'nın Kemer ilçesinde, gezi teknesine eşlik eden yunuslar cep telefonuyla görüntülendi. Sürüden ayrılan iki yunus dakikalarca teknenin önünde ilerledi.

Antalya’nın önemli turizm merkezleri arasındaki Kemer ilçesinde tekneyle gezintiye çıkan vatandaşlar bir anda yunus sürüsü ile karşılaştı. Küçük balıkçı teknelerinin arasından çıkan 6 yunus, metrelerce havalanıp suya dalıp çıktı. Sürüden ayrılan iki yunus ise bir gezinti teknesinin ön kısmına gelerek ilerledi. Yunusların kendilerine eşlik ettiğini gören teknedekiler hem heyecan yaşadı hem de o anları görüntüledi. Bir süre tekneyle ilerleyen yunuslar daha sonra gözlerden kayboldu.



"Sularımızın temiz olduğunun göstergesi"

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, öğrencileriyle yaptıkları eğitim dalışlarında Kemer açıklarında birkaç kez yunus sürüleriyle karşılaştıklarını söyledi. Yunusların genelde avladıklarını ve balıkçı ağlarını iyi takip ettiklerini dile getiren Gökoğlu, “Ağlardan balık çalarlar. Kıyı ve koylarda balık sürülerini sıkıştırarak avlanan canlılardır. Tekneyi takip etmeleri güzel görüntüler. Bu ise sularımızın temiz ve yaşanabilir çevre olduğunu göstermesi açısından önemli. Kıyılarımıza kadar gelen yunuslar o bölgenin temiz olduğunu gösteriyor. Fok ve yunusların olduğu yerlerde sular temizdir. Bu canlıları korumamız lazım” diye konuştu.



"Hoş görüntüler"

Yunusların balıkçıların ağlarına zarar verdiğini ve iyi balık çaldığını kaydeden Mehmet Gökoğlu, “Bu konudan balıkçılarımız mustarip. Özellikle barbun ağlarından balık çalıyorlar. Bizim kıyılarımızda 34 yunus türü var. Memeli hayvanlar, zaman zaman yavrusunu yanında görebilirsiniz. Popülasyonları normal şekilde devam ediyor. Biz de o görüntüleri görüyoruz. Tekne ile yarışarak giderler. Güzel hoş görüntüler” dedi.

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