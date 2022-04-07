Antalyapor'da, Hatayspor maçı öncesi 3 eksik

Süper Toto Süper Lig’in 32. haftasında A. Hatayspor’u konuk edecek olan FT Antalyaspor’da 3 eksik bulunuyor.

Süper Lig’de 9 maçlık yenilmezlik serisi yakalan FT Antalyaspor, çıkışını A.Hatayspor karşısında da devam ettirmek istiyor. Son 9 maçından 6 galibiyet, 3 beraberlik çıkaran kırmızıbeyazlılar, 44 puanla ligde 9. sıraya yerleşti. Hedefini ilk 5 olarak belirleyen Antalyaspor, 11 Nisan Pazartesi günü saat 20.30’da ağırlayacağı Hatayspor maçını da kazanıp serisini sürdürmek istiyor. Günde tek idmanla hazırlıklarını sürdüren kırmızıbeyazlılarda zorlu karşılaşmada sakatlıkları süren Ufuk Akyol, Harun Alpsoy ve Admir Mehmedi forma giyemeyecek. Ufuk Akyol ve Harn Alpsoy, takımdan ayrı bireysel olarak çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan Antalyaspor’da antrenman sonrası Rus futbolcu Kudriashov’un 35. yaşı pasta kesilerek kutlandı. Kırmızıbeyazlılar hazırlıklarına akşam antrenmanı ile devam edecek.

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