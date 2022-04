Alanya’da Ramazan coşkusu

Her gün iftardan sonra başlayan Ramazan Meydanı Şenliklerinin beşinci gününde izleyiciler, İbiş’in Fendi Orta Oyunu ve müzik dinletisi ile Ramazan coşkusunu doyasıya yaşadılar.

Ramazan Ayı boyunca belediye binasının yanında yapılan etkinlikler her gün binlerce vatandaşı ağırlıyor. 7’den 70’e her kesimin büyük ilgi gösterdiği etkinliklerde vatandaşlar hem eğleniyor hem de Ramazan coşkusunu doyasıya yaşıyorlar. Etkinliklerin beşinci günü ilk olarak İbiş’in Fendi Orta Oyunu ile start alırken, izleyicilerin kahkahaya boğulduğu gösteri ayakta alkışlandı. Geleneksel gösterinin hemen ardından ise en sevilen şarkıları ile Emre Müzik izleyicilerle buluştu. Orkestra eşliğinde söylenen müziklere eşlik eden vatandaşlar doyasıya eğlendiler.

Alanya Belediyesi’nin Ramazan şerbeti ikram ettiği şenliklerde vatandaşlar kurulan stantlarda geleneksel ve Alanya’ya özgü birçok lezzeti tatma imkanı buluyor. Şenlik Ramazan’ın son günü olan 29 Nisan’a kadar aralıksız devam edecek. Gölge Oyunları, Meddah Gösterileri, Orta Oyunlar, Kukla Gösterileri, Masallar ve müzik dinletilerinin olduğu şenlikler sürpriz sanatçı ve gösterilere de ev sahipliği yapacak. Her gün iftardan sonra 21.00’de başlayan ve Ramazan ayı boyunca devam edecek olan etkinliklere tüm vatandaşlar davet edildi.

