Başkan Uysal: “Muratpaşa yıldızlaşıyor”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Yenigün Mahallesi kapalı Pazar yerinde düzenlenen iftarda, “Muratpaşa’mız, sizler sayesinde yıldızlaşıyor. Sizlerin sayesinde en sevgi dolu, en dayanışmacı, kol kola, yan yana, can cana yaşanan şehrine dönüştü” dedi.



Antalya’da, Ramazan ayı boyunca mahallelerde iftar sofraları kuran Muratpaşa Belediyesi, Ramazan’ın 5’inci gününde Yenigün Mahallesi kapalı pazar yerindeydi. Yenigün, Gebizli, Kızılarık ve Yeşildere mahalleleri için düzenlenen iftara, mahallelinin yanı sıra Başkan Ümit Uysal, eşi Ümran Uysal, CHP İl Başkanı Nuri Cengiz, belediye meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri katıldı.

Yenigün Mahallesi’ndeki iftar yerinde çocuklar ezan saatini palyaço gösterileriyle eğlenerek beklerken Muratpaşa Belediyesi de alanın farklı noktalarından aşevince hazırlanan iftar yemeğinin dağıtımı için hazırlıklarını tamamladı. Ezanın okunmasıyla birlikte Muratpaşa Belediyesi’nin iftar sofrasında oruçlar açıldı, dualar edildi.



“Bütün insanlar bizim”

Başkan Uysal, iftarın ardından yaptığı kısa konuşmada, mahalle sakinlerine “Muratpaşa’mızda sizlerle beraber çok farklıyız. Biz burada varlığı yokluğu paylaşıyoruz. Biz burada bir lokma ekmeğimizi paylaşıyoruz” diye seslendi. Muratpaşa’da Turunç Masa’nın çağrı merkezini arayan herkesin kamu hizmetine eşit şekilde ulaşabildiğini belirten Başkan Uysal, “Hiç kimse torpil, tanıdık aramıyor. Belediye bizim belediyemiz. Bütün insanlarımız bizim insanımız” dedi.



“Yıldızlaşıyor”

Muratpaşa’da alan elin veren eli görmediği, veren el alan eli fark etmediği büyük bir dayanışmanın bulunduğunu aktaran Başkan Uysal, “Muratpaşa’mız, sizler sayesinde yıldızlaşıyor. Sizlerin sayesinde en sevgi dolu, en dayanışmacı, kol kola, yan yana, can cana yaşanan şehrine dönüştü. Varlığınız, katkılarınız, komşuluğunuz için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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