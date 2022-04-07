Gece denize giren gencin cansız bedenini balıkçılar buldu

Nisa ile ilgili ihmal iddiası

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya’da gece saatlerinde denize giren gencin cesedi 700 metre açıkta balıkçılar tarafından bulundu.

Olay, Alanya ilçesi Dinek Mahallesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde tek başına Ulaş sahiline giden 24 yaşındaki Ü.D., denize girdi. Bir süre denizde yüzen Ü.D.’nin cansız bedeni bölgedeki balıkçılıklar tarafından 700 metre açıklıkta bulundu. Balıkçıların ihbarı üzerine Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Su üzerinde bulunan cansız bedenin Ü.D.’ye ait olduğu tespit edildi. İncelemelerin ardından gencin cansız bedeni Alanya Belediye Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.