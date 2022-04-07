Yeni sulama sistemi, AÜ Ziraat Fakültesi’nde bilimsel olarak kullanılmaya başlandı

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi uygulama arazisinde turunçgillerde yeni bir sistem ilk kez ülkemizde bilimsel olarak kullanılmaya başlandı. Bir firma tarafından Cezayir Setif Üniversitesi’nde görevli Prof. Dr. Abdelmalek Douibi liderliğinde geliştirilen bu sistemde yer altına yerleştirilen damlatıcılar ile basınç kullanılmadan sistemin tüm noktalarından bitkiye gerek duyduğu su sağlanabiliyor.

Küresel ısınmanın en önemli sonuçlarından birinin su kaynaklarını azaltması ve tarımın sürdürülebilirliğini kısıtlaması olduğunu belirten Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan, “Ülkemizdeki toplam su tüketiminin yüzde 72’si tarımda kullanılmaktadır. Tarımsal üretimde en önemli girdilerin başında su gelmektedir. Sulama yöntemlerini yüzey sulama, basınçlı sulama ve sızdırma olarak üç gruba ayırabiliriz. Basınçlı sulama yöntemlerinden damla sulama yöntemi, başta seralar olmak üzere meyve bahçeleri, sıraya ekim yapılan sebzeler, kesme ve saksı çiçek yetiştiriciliğinde kullanılmaktadır. Damla sulama yöntemi ile bitkinin gereksinim duyduğu su ve gübre belirli bir basınç altında sık aralıklarla az miktarda kök bölgesine uygulanmaktadır. Böylece tarımda su ve gübre gibi önemli girdilerde tasarruf sağlanmaktadır. Son yıllarda bu sistem gelişen teknoloji ile toprak altına yerleştirilerek ‘yüzey altı damla sulama sistemi’ veya ‘toprak altı damla sulama sistemi’ şeklinde yapılmaktadır” diye konuştu.



“Uzun vadede çok daha ekonomik”

Toprak altı sulama sistemlerinde geleneksel olarak kullanılan basınçlı damlatıcılı sistemlere alternatif olarak Ziraat Fakültesi uygulama arazisinde, turunçgillerde yeni bir sistemin ilk kez ülkemizde bilimsel olarak kullanılmaya başlandığının altını çizen Dekan Prof. Dr. Mustafa Erkan, “Çok noktalı basınçsız bu sistemde geleneksel damla sulama sistemine göre bitkinin ihtiyaç duyduğu su daha kısa sürede yüksek basınç uygulamaya gerek kalmadan sağlanabilmektedir. Bu sistem diğer damla sulama yöntemlerine göre ilk yatırım maliyeti yüksek olmasına karşın özellikle elektrik tasarrufu yanı sıra su ve gübrenin kök bölgesine daha yakın bir şekilde uygulanması ile önemli miktarda su ve gübre tasarrufu da sağlamaktadır. Bununla birlikte bu sistemde yabancı ot gelişimi geleneksel damla sulama sistemlerine göre oldukça azalmaktadır. Ayrıca bu sistem ile buharlaşma kayıpları da minimuma inmektedir. Toprak altı damla sulama sistemi olumsuz çevre koşullarına maruz kalmadığı için diğer damla sulama sistemlerine göre uzun ömürlü olmaktadır. Uzun vadede mevcut sulama sistemlerine göre çok daha ekonomik olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

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