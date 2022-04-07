Antalya’da boşandığı eşine ve kocasına dehşeti yaşatan eski koca adliyeye sevk edildi Şahsın eski eşinin başvurusu üzerine 9 aydır uzaklaştırma kararı olduğu öğrenildi Hastanede tedavi gören yaralı Meral: “Kapıyı açmam ile beraber boğazımı ve çeşitli yerlerimi maket bıçağıyla kesti”

Antalya’da, 11 ay önce boşandığı eşi ve kocasını maket bıçağı ile yaralayan eski kocanın, 9 aydır uzaklaştırma kararı olduğu öğrenildi. Yaralı kadının ise ilk ifadesinde, “Kapıyı açmam ile beraber boğazımı ve çeşitli yerlerimi maket bıçağıyla kesti daha sonra kapıyı kilitleyip, eşimi de yaraladı" dediği öğrenildi.

Olay, Kepez ilçesi Erenköy Mahallesi 4873 Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın 2’nci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Abdurrezzak A. akşam saatlerinde 11 ay önce boşandığı eşinin yanına 2 çocuğunu görmeye geldi. Şahıs burada eski eşi Meral D. F. (39) ve 10 gün önce evlendiği kocası Erden F. (40) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıs yanında bulunan 2 çocuğunu dışarı çıkararak komşuya bıraktı. Daha sonra ise geri dönerek kapıyı içeriden kilitledi. Tartışmanın kavgaya dönmesinin ardından öfkeli eski koca, elinde bulunan maket bıçağı ile eski eşi ve kocasını vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.



Yaralı şahıslara ilk müdahale olay yerinde yapıldı

Yardım çığlıklarını duyan komşular ise durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı şahıslara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. İlk müdahalenin ardından Erden F. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, Meral D.F. ise Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



"Eski eşim, beni ve kocamı öldürmekle tehdit ediyordu"

Hastanede tedavisi süren Meral D.’nin ilk ifadesi ortaya çıktı. Kadının ifadesinde, “Eski eşim, beni ve kocamı öldürmekle tehdit ediyordu. Haber gönderip, çocukları görmeye geleceğini söylemiş. Söylediği gibi gelip, kapıyı çaldı. Kapıyı açmam ile beraber boğazımı ve çeşitli yerlerimi maket bıçağıyla kesti daha sonra kapıyı kilitleyip, eşimi de yaraladı" dedi.

Abdullahrezzak A. ise işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan, şahsın eski eşinin başvurusu üzerine 9 aydır uzaklaştırma kararı olduğu öğrenildi.

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