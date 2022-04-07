Hentbol Kadınlar 1. Lig Play - Off Müsabakaları başladı

Nisa ile ilgili ihmal iddiası

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Türkiye Hentbol Federasyonu’nu tarafından Alanya’nın ev sahipliği ile düzenlenen Kadınlar 1. Lig PlayOff Müsabakaları Atatürk Spor Salonu’nda başladı.

Dört gün boyunca gerçekleştirilecek olan maçlarda; Adasokağı SK., Kırşehir Beleyesi GSK., Sivas Belediyesi SK., Mudanya Belediyesi SK., Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK., Polatlı Belediyesi SK., Mersin Büyükşehir Belediyesi GSK., ve Bolu Belediyesi Spor Kulüpleri mücadele ediyor. Süper Lige Yükselme müsabakalarının ödül töreni 10 Nisan Pazar günü yapılacak.

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