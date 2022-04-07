Maket bıçaklı saldırgan için eski eşi uzaklaştırma kararı aldırmış (2)

Nisa ile ilgili ihmal iddiası

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TUTUKLANDI

Antalya'da dün akşam 11 ay önce boşandığı Meral Demir Fesli ile 10 gün önce evlendiği Erden Fesli'yi maket bıçağıyla yaralayan Abdullahrezzak Aydın, polisteki ifade işleminin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Asliye Hukuk Hakimliği'ne çıkarılan Aydın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2022-04-07 17:06:52



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