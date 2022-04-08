Çocuklar Kaleiçi'ni profesyonel rehberler eşliğinde gezecek

Antalya’da çocuklar ve gençler, daracık sokakların, devasa kapıların, yüzyıllar öncesine uzanan tarihi eserlerin keşfetme ve merak duygularını harekete geçirdiği Kaleiçi’ni, Muratpaşa Belediyesi ve Antalya Rehberler Odası’nın (ARO) öğrenciler için düzenlendiği turla gezecek.



Muratpaşa Belediyesi, 11 Nisan Pazartesi başlayacak ara tatilde, çocuklar ve gençlerle birlikte Kaleiçi’ni keşfe çıkıyor. ‘Kültürel mirasımızı yeni nesile aktarıyoruz’ sloganıyla düzenlenecek etkinlikte ARO’dan rehberler Kaleiçi’ni yaşları 10 ile 17 arasında değişen öğrencilere anlatacak. Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı dönemlerini ortak eseri Antalya’nın tarihi kent merkezine ilk yolculuk, Pazartesi başlayacak. İki saat sürecek turun ardından ikinci tur düzenlenecek. Velilerin de katılabileceği her tur en çok 30 kişi olabilecek. Katılmak isteyenlerin Turunç Masa’nın çağrı merkezi üzerinden kayıt yaptırmaları yeterli olacak. Ücretsiz gerçekleştirilecek turlar, 15 Nisan’a kadar devam edecek.

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