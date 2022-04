Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Eğer Türkiye gibi bir jeopolitik ortamda yaşıyorsanız, geçmişte de krizleriniz vardı, bugün de krizleriniz var, gelecekte de maalesef krizlerle karşı karşıya kalacaksınız. Bunun bir tane çözümü var, biz krize bağışıklı olmayı öğrenmemiz gerekiyor. Krize bağışıklı olmanın da bir tane aşısı var, pazar çeşitliliği. O yüzden şu son kriz de bize bir aşı etkisi yapsın. Hep beraber pazar çeşitliliği için gereken adımları atalım" dedi.

Bakan Ersoy, Antalya’da bir otelde düzenlenen DER Touristik Group toplantısına katıldı. 2019 yılının turizm adına rekor bir yıl olduğunu hatırlatan Bakan Ersoy, “52 milyon turist, 34.5 milyar dolar gelir hedefini yakaladık. Bu nasıl oldu? 2018 yılı itibariyle Türkiye olarak strateji değişikliğine gittik. Devletle beraber yola devam etme kararı aldık. 2019 yılında Türkiye Tanıtım ve Turizm Geliştirme Ajansı’nı kurduk. Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı, aslında dünyada yüz yıldır birçok ülkede kurulan, ama bizde 2019 yılı itibariyle hayata geçmiş bir organizasyon. Yönetim yapısına baktığımız zaman turizmcilerin oyları ile seçilen yöneticilerden oluşuyor. Çalışanların hepsi profesyonel reklam ve iletişim üzerine uzman, liyakatle, seçilerek gelmiş istekli ve asli işi bu olan insanlardan oluşuyor” diye konuştu.



"Devlet sektör el ele verdik"

2019’da rekorları yakaladıktan sonra tam yeni rekorlara nitelikli turist için 2020’de daha büyük hedefleri yakalamak isterken Covid19’un başladığını dile getiren Ersoy, “52 milyon olan rakamlarımız, 2020’de 16 milyona kadar geriledi. Tabi bu hedefleri yakalamak için ne yapmamız gerekiyordu? En önemli şey pazar çeşitliliği. Pazar çeşitliliğiyle ilgili gerekli adımları atmaya başlamışken maalesef bu istenmedik olayla tüm dünyayla birlikte ülkemizde karşılaştı. Ama devlet ve sektör olarak ele ele verdik çok hızlı hareket ettik o dönemde. Güvenli Turizm Sertifikasını dünyaya örnek olacak şekilde hayata geçirdik. Turizm Geliştirme Ajansını da etkili bir silah olarak kullandık. Pandemi döneminde 22 uluslararası televizyonlarda, 81 ülkede dijital platformlarda çok yoğun tanıtım yaptık. Dünyanın birçok noktasında binlerce editörü, sosyal medya fanlarını seçerek ülkemize getirdik, onları pazarları kapalı olduğu dönemlerde etkin bir tanıtım videosu olarak kullanmayı başardık" dedi.



"İnanılmayan bir hedef vardı"

Yapılan çalışmaların Türkiye tarihinde bu yoğunlukta yapılan ilk kampanyalar olduğunu ifade eden Ersoy, “Geçen sene birçoğunuzun inanmadığı bir hedef vardı, 30 milyon turist, 24 milyar dolar gelir. Bu hedefi 30 milyon turist, 24.5 milyar dolar gelir olarak gerçekleştirdik” dedi.



Güvenli Turizm Sertifikasında değişiklik

Rakipleri olan turizm ülkeleri küçülürken, Türkiye’nin onlardan daha az küçüldüğüne değinen Bakan Ersoy, “Büyürken biz hepsinden daha hızlı ve daha iyi şekilde büyüdük. Geçen sene nitelikli turiste daha hızlı ulaşabilmek için 2634 sayılı yasada bazı değişikliklere gittik. Bu yasa kapsamında belediye belgeli oteller, bir de belediye artı bakanlık belgeli oteller var. Temmuz sonuna kadar artık bütün otellerin belediye belgeli olanlarda dahil olmak üzere hepsinin bakanlık belgeli olmasını sağlıyoruz. Yani bir tek sesliliğe, tek bir standardizasyona geçiyoruz. Eğer nitelikli turist istiyorsanız bu alfabenin A’sı. Güvenli Turizm Sertifikasyonunda kanunlar süresiz hale geldi. Bir değişikliğe gidiyoruz. Güvenli Trafik Sertifikasını yıl sonuna kadar yeşil turizm sertifikasına dönüştürmüş olacağız. Bu stratejiyi oturtabilmek için dünyada bu konuda uzmanlaşmış en üst merci olan Global Sürdürülebilir Turizm Konseyi ile bakanlık olarak 3 yıllık bir protokol imzaladık. Sektör temsilcileriyle sertifika detaylarını paylaşmaya başladık. Yıl sonuna kadar sertifikasyonu hazır hale getirip hayata geçireceğiz" diye konuştu.



"Kriterlere ilk ulaşan ülke olacağız"

Türkiye’nin geçen yıl Paris Sözleşmesi’ni imzaladığını hatırlatan Bakan Ersoy, “Bu sözleşme gereği sektörler, ülke ve bölge olarak yerine getirmemiz gereken taahhütler var. Geleceğin turizminde tercih edilen ülke, tercih edilen destinasyon olmak istiyorsak, sürdürülebilirlikle ilgili sertifika edilmiş bu kriterleri tamamlamamız gerekiyor. Bundan işten kaçış yok. Eğer kriterleri tamamlamazsak, bu maliyetleri üstlenmezsek bize yolcu ihraç eden ülkeler vergi şeklinde bunları zaten bizden alacaklar. Bizim bu sistemi oturtmamız gerekiyor. Bu aşamalı bir program. 2023 sonuna kadar, 2025 ve 2030 sonuna kadar yapmamız gerekenler var. Ben sizlere güveniyor ve inanıyorum, biz hedeflerimize bu tarihlerden önce ulaşacağız. Global Sürdürülebilir Turizm Konseyi'nin (CSTC) söylemine göre söylüyorum, dünyada devlet bazında bu işi koordine eden ilk ülkeyiz. İnşallah bu kriterlere ulaşan ilk ülkede bizler olacağız" ifadelerini kullandı.



"Barışın tesisi için çalışıyorlar"

2022 itibarıyla 'yeni hedef olarak 42 milyon turist, 35 milyar dolarlık gelir hedefi açıkladıklarını aktaran Bakan Ersoy, "Bu sene de maalesef Ukrayna krizi geçen yıl itibarıyla başladı. Öncelikle temennimiz bir an önce ateşkesin sağlanması ve can kayıplarının önlenmesi. Zaten bu bağlamda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, üstün bir performans gösteriyorlar, son derece gayretli bir şekilde barışın tesisi için çalışıyorlar" dedi.



"Nordik, Baltık ve Orta Doğu ülkelerinde hedef 2019 rakamları"

Bu süreçte kendilerinin yaptıklarını anlatan Bakan Mehmet Nuri Ersoy, "Bakanlık olarak geçen Ekim ayı itibarıyla alternatif pazarlar ve pazar çeşitliliği ile ilgili stratejilerimizi, eylem planlarımızı zaten hayata geçirdik. Bu sebeple Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı son 2 senede 22 ülkede örgütlüyken, televizyon reklamları yaparken bu sene itibarıyla 140 ülkede televizyon reklamları ve dijital programlarda çok yoğun tanıtıma başladı. Şu anda 140 ülkede çok yoğun bir şekilde tanıtım yapıyoruz. Yine 26 ülkede şu an için 137 büyük ve orta ölçekli tur operatörleriyle birlikte tanıtım kampanyalarını başlattık. Bu Türkiye turizm tarihinde yapılmış açık ara en büyük kampanya. Ve sonuçlarını da almaya başlıyoruz. Bu yıl Almanya, Hollanda, Belçika, Nordik, Baltık ülkeleri ve Doğu Avrupa ülkelerinde 2019 rakamlarını yakalamayı hedefliyoruz. Yine İngiltere, İsrail, Orta Doğu ve Körfez ülkelerinde 2019’un üstünde rakamlarla kapatmayı hedefliyoruz" diye konuştu.



"Bahanelere sığınamayız"

"Bahanelere sığınarak 2022 hedeflerimizden vazgeçecek değiliz" diyen Bakan Ersoy, "Artık ne Türkiye eski Türkiye, ne bakanlık eski bakanlık, ne de sektörümüz eski sektör. Devlet, sektör el ele vereceğiz. Pandemide olduğu gibi bu dönemde de hedeflerimize zorlayacağız ve başaracağız. Bu yıl Antalya dışında İstanbul ve Anadolu tamamında herhangi bir sıkıntı öngörmüyorum. Biz çok detaylı çalışma yapıyoruz. Antalya özelinde de zaten ilk 3 aylık rakamlar açıklanacak bu ay sonunda ve rakamların ne olumlu geldiğini hep beraber göreceğiz. Antalya genelinde de Nisan'da bir esneme olabilir, hem bu kriz hem de ramazanın etkisiyle, ama Mayıs itibarıyla rakamların hızla yükseldiğini, Haziran ortasında bölgede normalleşmenin tamamen sağlandığını hep beraber göreceğiz" değerlendirmesini yaptı.



"3 tur operatörüne destek"

Bakan Ersoy, Rusya Ukrayna Savaşından en çok etkilenen 3 tur operatörüne can suyu sağlamak dahil, gerekli adımları teker teker attıklarını ve atmaya da devam edeceklerini kaydetti.



"Krize bağışıklı olmalıyız"

Bu sene Antalya için öncelikle hedeflerinin 2021 rakamlarını geçmek olacağını işaret eden Bakan Ersoy, "Pandemide olduğu gibi yine sizlerle beraber bu hedefi gerçekleştireceğiz. Ancak sizden bir ricam var, o da pazar çeşitliliği. Devlet olarak pazar çeşitliği ile ilgili bakanlığımız Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı son 2 senedir çok yoğun çalışmalar yapıyor, ama bu tek başına bizim tarafımızdan yapılması yeterli değil. Bunun bölge bazında hatta otel bazında sahiplenilmesi gerekiyor ki sonuca daha hızla ulaşalım. O yüzden sizlere büyük iş düşüyor, hep 100 metre koşmayalım, maraton koşmamız gerektiğini bilelim. Tabi maraton koşmak biraz yorucu, biraz maliyetli ama sonuçları orta ve uzun vadede çok çok iyi oluyor. Eğer Türkiye gibi bir jeopolitik ortamda yaşıyorsanız, geçmişte de krizleriniz vardı, bugün de krizleriniz var, gelecekte de maalesef krizlerle karşı karşıya kalacaksınız. Bunun bir tane çözümü var, biz krize bağışıklı olmayı öğrenmemiz gerekiyor. Krize bağışıklı olmanın da bir tane aşısı var, pazar çeşitliliği. O yüzden şu son krizde bize bir aşı etkisi yapsın. Hep beraber pazar çeşitliliği için gereken adımları atalım" dedi.



"Birinci sıraya hızla ilerliyoruz"

Türkiye'nin artık yapmış olduğu çalışmalarla standartlarını yükselterek yatırımlarını artırarak birinci destinasyon olma yolunda hızla ilerlediğine vurgu yapan Bakan Ersoy, "Sektörün her türlü ürününde bu fark ediliyor, sektörün büyük oyuncuları tarafından gerekli adımlar atılıyor. Biz de gelecek hedeflerimizi, vizyonumuzu geniş tutmak durumundayız. Hızlı adımlarla işbirliği yaparak herkesle bu hedeflerimize ulaşmamız gerekiyor" açıklamalarında bulundu.

