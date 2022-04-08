Çevre Kurulu Düden Çayı’nı masaya yatırdı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Kurulu, ‘Düden Çayı ve Çevresi; Su Kalitesinin Değerlendirilmesi’ konusunda ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda yürütülen kamu kurum, kuruluş, meslek odası, sivil toplum örgütü temsilcileri ve konusunda uzman kişilerden oluşan Çevre Kurulu toplantısı Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı ve aynı zamanda Çevre Kurulu Başkanı Lokman Atasoy’un moderatörlüğünde gerçekleşti.



Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen ‘Düden Çayı ve Çevresi Su Kalitesinin Değerlendirilmesi’ toplantısına Büyükşehir Belediyesi Başkan Başdanışmanı Dr. Öğr. Üyesi Cem Oğuz, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı İnanç Argun ile Çevre Kurulu üyelerinin yanı sıra Devlet Su İşleri 13. Bölge Müdürlüğü, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Antalya İl Jandarma Müdürlüğü, ASAT Genel Müdürlüğü, Döşemealtı Belediyesi, Kepez Belediyesi, Muratpaşa Belediyesi, ATSO, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, TMOOB Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Antalya Temsilcileri, TMMOB Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Antalya Şubesi temsilcileri, TURMEPA ve Kızıllı Atık Tesisi ITC temsilcileri katıldı.



“Komisyonlar oluşturuldu”

Toplantıda Düden Çayı ve kaynağı ile ilgili genel bilgiler içeren bir sunum yapıldı. Havza bazında Düden Çayı kaynağı ve kollarını baskı altına alan noktasal ve yayılı kirlilik kaynakları hakkında görüşler belirtildi. Düden Çayı ile ilgili 2021 yılından günümüze yapılan çalışmalar ve analiz sonuçları değerlendirildi. Bir sonraki toplantıda ele alınacak konular ile ilgili alt komisyonlar oluşturuldu. Tüm çalışmaların sonucunda Düden Çayı ve havzası ile ilgili mevcut durum, sorunlar ve çözüm önerilerine dair rapor hazırlanması kararlaştırıldı.

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