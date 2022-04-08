Antalya’da çocuklar Cumartesi günü Bilim Merkezi’nde buluşacak

Türkiye’nin en büyük bilim merkezi Antalya Bilim Merkezi, çocukları 9 Nisan Cumartesi günü Matematik, Robotik ve Kodlama, Fen Bilimleri ve Astronomi Atölyesindeki çalışmalara bekliyor.

Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü’nün ev sahipliğinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla resmi açılışı gerçekleştirilen Antalya Bilim Merkezi, çocuk ve gençleri bilimin ışığında buluşturuyor. Resmi açılışı gerçekleştirilmeden önce bilimsel çalışmalar ile Antalya’nın öğrencilerine kapılarını açan Antalya Bilim Merkezi, her hafta sonu düzenlediği atölye çalışmalarıyla da çocukları bilimin ışığında aydınlatıyor. Türkiye’nin en büyük bilim merkezi Antalya Bilim Merkezi, çocukları 9 Nisan Cumartesi günü Matematik, Robotik ve Kodlama, Fen Bilimleri ve Astronomi Atölyesindeki çalışmalara bekliyor.



Matematik Atölyesi’nde; Turna Kuşlarıyla Origami Öğreniyorum 912 yaş, Kendi Tangramımı Yapıyorum 1014 yaş, Robotik ve Kodlama Atölyesinde; Yapay Zekalı Flappy Bird Oyunu710, LDR ile Led Kontrolü 1014 yaş, Fen Bilimleri Atölyesinde; Slime Yapımı 712 yaş Maya Mantarı Oluşturuyorum 1317 yaş, Astronomi Atölyesinde; Güneş Saati Yapımı 711 yaş, Hayalimdeki Galaksi 1115, konulu çalışmalar gerçekleştirilecek.

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