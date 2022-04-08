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Oteller tek belgeli ve Yeşil sertifikalı olacak

DHA

Oteller tek belgeli ve Yeşil sertifikalı olacak


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2634 sayılı yasadaki değişiklikler kapsamında temmuz ayı sonuna kadar bütün otellerin bakanlık belgeli olmasını sağlayacaklarını, Güvenli Turizm Sertifikasyonu'nun da yıl sonuna kadar Yeşil Turizm Sertifikası'na dönüştürülmüş olacağını açıkladı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da DER Touristik Group'un turizm toplantısına katıldı. 2019'daki rekorlardan sonra tam yeni rekorlara ve nitelikli turistle daha güzel bir 2020 hedeflenirken pandeminin ortaya çıktığına işaret eden Bakan Ersoy, bu dönemde oluşturulan Güvenli Turizm Sertifikası ve tanıtım çalışmalarına değindi. 2021 için 30 milyon turist, 24 milyar dolar gelir hedefinin 30 milyon turist, 24.5 milyar dolar gelir olarak gerçekleştiğini belirten Ersoy, "Turizmde, rakibimiz olan turizm ülkeleri küçülürken, biz hepsinden daha az küçüldük, büyürken biz hepsinden daha hızlı ve daha iyi şekilde büyümeyi başardık" dedi.
OTELLER TEK BELGELİ VE YEŞİL SERTİFİKALI OLACAK
Nitelikli turist hedefine ulaşabilmek için geçen yıl 2634 sayılı yasada bazı değişiklikler yapıldığını belirten Bakan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu yasa kapsamında belediye ve belediye + bakanlık belgeli oteller var. Temmuz sonuna kadar hepsinin bakanlık belgeli olmasını sağlıyoruz ve tek sesliliğe, tek standardizasyona geçiyoruz. Güvenli Turizm Sertifikasyonu da kanunla süresiz hale geldi, bir değişikliğe gidiyoruz ve yıl sonuna kadar Yeşil Turizm Sertifikası'na dönüştürmüş olacağız. Bu stratejiyi oturtabilmek için dünyada uzmanlaşmış, bu konuda kabul gören en üst merci olan Global Sürdürülebilir Turizm Konseyi (CSTC) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak üç yıllık bir protokol imzaladık. Sertifikasyon programını onlarla birlikte yürütüyoruz ve dünyada en fazla kabul gören gruptur bu. Sektör temsilcilerimizle de geçen yıl itibarıyla sertifikasyon detaylarını paylaşmaya başladık, yıl sonuna kadar bu sertifikasyonu hazır hale getirip hayata geçireceğiz."
'BU İŞTEN KAÇIŞ YOK'
Türkiye'nin geçen yıl imza attığı Paris İklim Sözleşmesi gereği, hem sektörler hem ülke hem de bölgeler olarak yerine getirilmesi gereken taahhütler olduğuna işaret eden Bakan Ersoy, "Geleceğin turizminde tercih edilen ülke, destinasyon olmak istiyorsanız, sürdürülebilirlikle ilgili sertifika edilmiş bu kriterleri tamamlamamız gerekiyor. Arkadaşlar bu işten kaçış yok, eğer bu kriterleri tamamlamazsak, bu maliyetleri üstlenmezsek zaten bize yolcu ihraç eden ülkeler vergi olarak bunları zaten bizden alacaktır. Zaten bu sistemi oturtmamız gerekiyor. Ben sizlere inanıyorum güveniyorum" dedi.
'TEKRAR YENİ REKORLARA KOŞACAĞIZ'
"2022 itibarıyla tekrar yeni rekorlara koşacağız" diyen Bakan Ersoy, '42 milyon turist, 35 milyar dolar' olarak açıklanan hedefi hatırlatarak, şöyle konuştu:
"Bu sene de maalesef Ukrayna krizi başladı. Öncelikle temennimiz bir an önce ateşkesin sağlanması ve can kayıplarının önlenmesi. Bu süreçte bakanlık olarak biz geçen ekim itibarıyla alternatif pazarlar ve pazar çeşitliliğiyle ilgili stratejilerimizi ve eylem planlarımızı hayata geçirdik. Bu sebeple Turizm Geliştirme Ajansı (TGA), son iki senede 22 ülkede örgütlüyken, televizyon reklamları yaparken bu sene 140 ülkede televizyon reklamları ve dijital platformlarda çok yoğun bir tanıtıma başladı. Yine 26 ülkede şu an 137 büyük ve orta ölçekli tur operatörüyle tanıtım kampanyaları başlattık. Bu Türkiye turizm tarihinde yapılmış açık ara en büyük kampanya ve sonuçlarını da almaya başladık. Bu yıl Almanya, Hollanda, Belçika, Baltık ülkeleri ve Doğu Avrupa ülkelerinde 2019 rakamlarını yakalamayı hedefliyoruz. Yine İngiltere, İsrail, Ortadoğu ve Körfez ülkelerinde 2019'un üstünde rakamları hedefliyoruz. Bahanelere sığınarak 2022 hedeflerimizden vazgeçecek değiliz. Artık ne Türkiye eski Türkiye, ne Bakanlık eski Bakanlık, ne de sektörümüz eski sektör. Devlet sektör el ele vereceğiz, pandemide olduğu gibi bu dönemde de hedeflerimizi zorlayacağız ve başaracağız."
ANTALYA DIŞINDA SIKINTI GÖRÜNMÜYOR
Bu yıl Antalya dışında, İstanbul ve Anadolu'da herhangi bir sıkıntı öngörmediğini de açıklayan Bakan Ersoy, üç aylık veriler açıklandığında da ne kadar olumlu olduğunun görüleceğini belirterek, "Antalya özelinde ise nisan ayında bir esneme olabilir. Hem kriz ve hem ramazanın etkisiyle ama mayıs itibarıyla hızla yükseldiğini, haziran ortasında bölgede normalleşmenin tamamen sağlandığını hep beraber göreceğiz. Çatışma bölgesinde en çok etkilenen üç tur operatörümüze can suyu sağlamak dahil gerekli adımları teker teker atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz. Bu sene Antalya için öncelikli hedefimiz 2021 rakamlarını geçmek olacak ve pandemide olduğu gibi sizlerle bu hedefi gerçekleştireceğiz" diye konuştu.
İKİ FİRMA TÜRKİYE'Yİ BİRİNCİ DESTİNASYON YAPACAK
Bakan Ersoy, DER Touristik firmasıyla geçen ay bir toplantı yaptıklarını belirterek, DER Touristik'in Türkiye'yi birinci destinasyon yapma kararı aldığını söylediklerini açıkladı. Ersoy, dünyanın en büyük cruise firmalarından Costa Cruises'in CEO'suyla da 5 yıllık büyüme planları üzerine yaptıkları görüşmede, Türkiye'yi 3 yıl içinde birinci destinasyon yapma kararı aldıklarını dile getirdi.
'2022 YILININ GALİBİ TÜRKİYE OLACAKTIR'
Toplantının açılışında konuşan DER Touristik Group CEO'su Zören Hartman ise turizm alanında 6,7 milyar ciro, 10 binin üzerinde çalışanla sektörün en büyüklerinden biri olduklarını belirterek, Türkiye'de 2022 yılı için yüzde 70 veya daha fazla büyüme sağlayabileceklerini söyledi. Ukrayna krizinin ise rezervasyonlara çok kötü bir etkisi olmadığını anlatan Hortman, "İlk hafta Ukrayna krizi rakamlar biraz düştü ama yine yükseldi ve şu anda Ukrayna krizinin herhangi bir etkisini görmüyoruz. Bu yıl çok iyi bir senemiz olacak. Rezervasyonlarda bu çizgide artıyor ve çok büyük bir talep söz konusu ve bu da bizi çok memnun ediyor. Türkiye bu yıl kazanan ülkelerden biri olacaktır. Son iki yılda çok pozitif gelişmeler oldu ve 2022 yılının galibi Türkiye olacaktır. Diğer destinasyonlara göre Türkiye'ye yönelik talepler çok daha büyük. Türkiye'de 700 bin müşteriye ulaşmak istiyoruz, şahsi düşüncem Türkiye'de 1 milyon müşteriye en kısa zamanda ulaşacağımızı tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2022-04-08 13:30:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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