Yaya geçidinde motosikletin çarptığı kadın hastanede hayatını kaybetti

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçerken motosikletin çarpması sonucu yaralanan 81 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Kaza, Milli Egemenlik Mahallesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. Yaya geçidinden geçmekte olan 81 yaşındaki Ayşe Dudu Arslan’a, Hastane istikametinden gelip Yapay Şelale istikametine gitmekte olan G.A.’nın kullandığı 35 APV 550 plakalı motosiklet çarptı.

Motosikletin çarpmasının şiddetiyle yola savrularak yaralanan Ayşe Dudu Arslan, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Arslan, Manavgat Devlet Hastanesinde yaşamını yitirirken, gözaltına alınarak mahkemeye çıkarılan motosiklet sürücüsü G.A. tutuklandı.

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