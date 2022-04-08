Otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ve yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 8509 Sokak'tan 6561 Sokak'a gitmekte olan Mehmet İ.'nin kullandığı 07 LC 879 plakalı otomobil, Yekvan Y.’nin kullandığı 07 ADN 400 plakalı motosiklete çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Yekvan Y. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Yasemin Y. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, başlarındaki kask sayesinde kazayı ucuz atlattıkları öğrenildi.

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