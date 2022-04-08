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Antalya’nın Manavgat ilçesinde tatil yapan 71 yaşındaki Avusturyalı turist otel odasında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 1 Nisan tarihinde Türkiye’ye geldiği öğrenilen ve Kızılağaç turizm bölgesindeki bir otelde tatil yapan 71 yaşındaki Avusturyalı Helmut Ritter’in, otel çalışanları tarafından yatağında hareketsiz bir şekilde yattığı fark edildi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otele gelen sağlık ekipleri Ritter’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Avusturyalı turistin cesedi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekibi, Cumhuriyet savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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