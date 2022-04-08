Antalya’nın Manavgat ilçesinde aşırı yük taşıyıp yan yatan kamyonun sürücüsüne jandarma trafik timlerince ceza yazıldı. Yükün yeni yattığını savunan şoför, kendisini görüntüleyen gazetecilere ise, “Yeter artık dizi mi yapacaksın?” diye tepki gösterdi.

Manavgat’ta yaşanan Cumhuriyet tarihinin en büyük yangınının ardından yangın bölgesindeki ağaçların kesilerek kaldırılması işlemleri bütün hızıyla devam ediyor. Manavgat’ın birçok yerinde depolama alanları oluşturulurken, depolama alanlarına tomruk çeken kamyonların birçoğunun trafik açısından engeli olduğu ve tehlike oluşturduğu bildirildi.

Sırtköy bölgesinden yüklediği ağaçları taşıyan Ahmet Kılınç’ın kullandığı 07 AAG 762 plakalı kamyon, Sarılar Mahallesi Muhittin Ersoy Bulvarında üzerindeki yükünün devrilme tehlikesi olması nedeniyle Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanlığı ekipleri tarafından durduruldu. Kamyonun üzerindeki ağaçların, kamyonu sol tarafına yatırmasına ve gerek araç için gerekse diğer araçlar için tehlike oluşturmasına rağmen yolun devam etmesi şaşkınlıkla karşılandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.